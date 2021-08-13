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Камерон Диас призналась, почему отказалась от успешной карьеры (и это не из-за ребенка)

Когда голливудской звезде было 40 лет, она не так давно вышла замуж и познала радость материнства, она приняла неожиданное, но твердое решение завершить актерскую карьеру. В новом интервью честно рассказала, какие чувства и ощущения привели ее к этому. И не пожалела ли она об упущенных возможностях.
Камерон Диас призналась, почему отказалась от успешной карьеры (и это не из-за ребенка)

Камерон Диас удалось сделать отличную карьеру в кино: она снималась в лучших комедиях и появлялась в драмах, ставших культовыми. А фильм «Отпуск по обмену» прочно вошел в список для «новогоднего настроения», но однажды она поняла, что хватит. «Когда ты делаешь что-то на высоком уровне на протяжении долгого времени, все твои силы направлены только на это и твоя жизнь начинает принадлежать другим людям», — призналась Диас ведущему.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Камерон Диас закончила карьеру актрисы в 40 лет

Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press

«Это весело и я правда обожала сниматься в кино. Более того, в процессе, тебе кажется, что ты можешь заниматься этим вечно, а твоя энергия бесконечна», —делится актриса, которая долгое время ощущала себя всемогущей «машиной». Но на другие сферы жизни у нее не хватало времени совершенно: «Что касается моего личного, духовного "я", этого было недостаточно». И ей пришлось стать для самой себя кризис-менеджером и привести все в порядок.

И это ей удалось: последний громкий проекты случился с Диас в 2014 году и почти сразу после него, в мае 2014 года стало известно, что девушка встречается с музыкантом Бенджи Мэдденом. 5 января 2015 года они поженились в их доме в Беверли-Хиллз. А 30 декабря 2019 года у Диас и Мэддена родилась дочь, актрисе тогда было 47 лет.

Кроме того, за эти годы без постоянной голливудской гонки, у нее наладились отношения с близкими и друзьями, она наконец поняла свои настоящие желания: «Что касается меня, я просто действительно хотела взять свою жизнь под контроль.. Это прекрасное чувство, теперь я чувствую себя цельной», — дополнила она.

Фото и видео: Rambler, Global Look Press

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