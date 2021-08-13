Камерон Диас призналась, почему отказалась от успешной карьеры (и это не из-за ребенка)

И это ей удалось: последний громкий проекты случился с Диас в 2014 году и почти сразу после него, в мае 2014 года стало известно, что девушка встречается с музыкантом Бенджи Мэдденом. 5 января 2015 года они поженились в их доме в Беверли-Хиллз. А 30 декабря 2019 года у Диас и Мэддена родилась дочь, актрисе тогда было 47 лет.

Кроме того, за эти годы без постоянной голливудской гонки, у нее наладились отношения с близкими и друзьями, она наконец поняла свои настоящие желания: «Что касается меня, я просто действительно хотела взять свою жизнь под контроль.. Это прекрасное чувство, теперь я чувствую себя цельной», — дополнила она.