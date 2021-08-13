Камерон Диас призналась, почему отказалась от успешной карьеры (и это не из-за ребенка)
Камерон Диас удалось сделать отличную карьеру в кино: она снималась в лучших комедиях и появлялась в драмах, ставших культовыми. А фильм «Отпуск по обмену» прочно вошел в список для «новогоднего настроения», но однажды она поняла, что хватит. «Когда ты делаешь что-то на высоком уровне на протяжении долгого времени, все твои силы направлены только на это и твоя жизнь начинает принадлежать другим людям», — призналась Диас ведущему.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press
«Это весело и я правда обожала сниматься в кино. Более того, в процессе, тебе кажется, что ты можешь заниматься этим вечно, а твоя энергия бесконечна», —делится актриса, которая долгое время ощущала себя всемогущей «машиной». Но на другие сферы жизни у нее не хватало времени совершенно: «Что касается моего личного, духовного "я", этого было недостаточно». И ей пришлось стать для самой себя кризис-менеджером и привести все в порядок.
И это ей удалось: последний громкий проекты случился с Диас в 2014 году и почти сразу после него, в мае 2014 года стало известно, что девушка встречается с музыкантом Бенджи Мэдденом. 5 января 2015 года они поженились в их доме в Беверли-Хиллз. А 30 декабря 2019 года у Диас и Мэддена родилась дочь, актрисе тогда было 47 лет.
Кроме того, за эти годы без постоянной голливудской гонки, у нее наладились отношения с близкими и друзьями, она наконец поняла свои настоящие желания: «Что касается меня, я просто действительно хотела взять свою жизнь под контроль.. Это прекрасное чувство, теперь я чувствую себя цельной», — дополнила она.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram