Камерон Диас не понимает матерей, которые не пользуются услугами нянь
«Знаете, у нас есть помощь со стороны. Я не понимаю, как живут матери, у которых нет нянь. У меня действительно это не укладывается в голове. Мне кажется, что они — супергерои», — рассказала звезда в шоу Кевина Харта.
Камерон восхищается матерями, которые самостоятельны и все успевают, но сама себя к этой категории не относит.
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Фото: Picture-alliance
Диас рассказала, что они с супругом, участником музыкальной группы «Good Charlotte» 42-летним Бенджи Мэдденом, стараются делать жизнь дочери комфортной, разделяя обязанности по ее воспитанию.
«Ее нужды на первом месте. Я сама готовлю для нее каждый прием пищи. Я ее бужу, а муж укладывает спать. Вместе мы настоящая команда», — добавила актриса.
Бенджи Мэдден и Камерон Диас поженились в 2015 году. В январе 2020 у пары родилась дочь Рэддокс. Для обоих супругов это первый ребенок.
Фото и видео: Picture-alliance
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