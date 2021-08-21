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Камерон Диас не понимает матерей, которые не пользуются услугами нянь

Звезда фильма «Ангелы Чарли» завершила 25-летнюю карьеру в кино около семи лет назад. С тех пор актриса вышла замуж и обзавелась полуторагодовалой дочерью Рэддокс. 48-летняя Диас не планирует возвращаться на экраны, предпочитая быть с семьей и воспитывать ребенка. Актриса считает материнство тяжелым трудом, в котором точно не справиться без помощников.
Камерон Диас не понимает матерей, которые не пользуются услугами нянь

«Знаете, у нас есть помощь со стороны. Я не понимаю, как живут матери, у которых нет нянь. У меня действительно это не укладывается в голове. Мне кажется, что они — супергерои», — рассказала звезда в шоу Кевина Харта.

Камерон восхищается матерями, которые самостоятельны и все успевают, но сама себя к этой категории не относит.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Актриса Камерон Диас

Фото: Picture-alliance

Диас рассказала, что они с супругом, участником музыкальной группы «Good Charlotte» 42-летним Бенджи Мэдденом, стараются делать жизнь дочери комфортной, разделяя обязанности по ее воспитанию.

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«Ее нужды на первом месте. Я сама готовлю для нее каждый прием пищи. Я ее бужу, а муж укладывает спать. Вместе мы настоящая команда», — добавила актриса.

Бенджи Мэдден и Камерон Диас поженились в 2015 году. В январе 2020 у пары родилась дочь Рэддокс. Для обоих супругов это первый ребенок.

Фото и видео: Picture-alliance

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