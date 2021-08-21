Камерон Диас не понимает матерей, которые не пользуются услугами нянь

«Знаете, у нас есть помощь со стороны. Я не понимаю, как живут матери, у которых нет нянь. У меня действительно это не укладывается в голове. Мне кажется, что они — супергерои», — рассказала звезда в шоу Кевина Харта.

Камерон восхищается матерями, которые самостоятельны и все успевают, но сама себя к этой категории не относит.