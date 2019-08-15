«Какой ужас!»: постройневшую Нюшу раскритиковали за провокационное видео

Не все фолловеры оценили сексуальный танец молодой мамы. «Ты мне раньше очень сильно нравилась, ты была простая, а теперь ты как другие… очень жаль:/», «Че-то как-то не очень», «Какой ужас! Мне аж стыдно стало! Причем некрасиво даже совсем», «Коряво как-то, сорри(((», «Ужасно», «Я подумала, что Волочкова», — написали в комментариях.