«Какой ужас!»: постройневшую Нюшу раскритиковали за провокационное видео

Нюша, ставшая мамой в ноябре минувшего года, смогла быстро вернуться в добеременную форму и вновь с удовольствием демонстрирует фигуру на откровенных фотографиях и видео. Новая публикация в блоге певицы, которой 15 августа исполнилось 29 лет, не стала исключением — Нюша станцевала, стоя на подоконнике.
Не все фолловеры оценили сексуальный танец молодой мамы. «Ты мне раньше очень сильно нравилась, ты была простая, а теперь ты как другие… очень жаль:/», «Че-то как-то не очень», «Какой ужас! Мне аж стыдно стало! Причем некрасиво даже совсем», «Коряво как-то, сорри(((», «Ужасно», «Я подумала, что Волочкова», — написали в комментариях.
Больше о Нюше вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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