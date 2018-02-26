«Какой ты уже взрослый»: Альбина Джанабаева нежно поздравила сына

Сегодня старший сын Альбины Джанабаевой Константин празднует 14-летие. Мальчик, родившийся в начале отношений певицы с Валерием Меладзе, привнес много счастливых моментов в ее жизнь, несмотря на то, что ей пришлось долго скрывать личность его отца: разводиться с первой женой Ириной Валерий не спешил.

«Сегодня я счастлива особенно, и вдвойне радуюсь солнцу! 14 лет назад в этот день, родился мой мальчишка, мой сын!!!! Какой ты уже взрослый!!!! Поздравляю всех сегодняшних именинников!!!!!!», — написала звездная мама.

В отцовстве Меладзе публично признался в 2009 году. О романе Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой также стало известно несколько лет назад.

Второй сын артистов, Лука, появился на свет спустя 10 лет со дня рождения первенца — в 2014-м году. Примерно одновременно с этим мужчина оформил развод с матерью своих дочерей — Арины, Инги и Софии.