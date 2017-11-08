Забавный видеоролик появился в Instagram певицы

43-летняя певица Натали в этом году стала многодетной мамой — 7 апреля знаменитость родила третьего сына. Знаменитость вместе с малышом приняла участие уже в нескольких фотосессиях для различных глянцевых журналов, однако снимки ребенка до сих пор крайне редко появляются в Instagram звезды. Однако, сегодня Натали опубликовала шуточный видеоролик, в котором младший сын помогает артистке выбрать цвет лака для ногтей. «Когда не могу определиться,каким лаком покрасить ногти😂,спрашиваю у сыновей ..Старшие заняты..Пришлось обращаться к младшему😆Какой в руке остался,тем и крашу😂».