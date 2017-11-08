Какой сладкий! Натали опубликовала умилительное видео с семимесячным сыном
43-летняя певица Натали в этом году стала многодетной мамой — 7 апреля знаменитость родила третьего сына. Знаменитость вместе с малышом приняла участие уже в нескольких фотосессиях для различных глянцевых журналов, однако снимки ребенка до сих пор крайне редко появляются в Instagram звезды. Однако, сегодня Натали опубликовала шуточный видеоролик, в котором младший сын помогает артистке выбрать цвет лака для ногтей. «Когда не могу определиться,каким лаком покрасить ногти😂,спрашиваю у сыновей ..Старшие заняты..Пришлось обращаться к младшему😆Какой в руке остался,тем и крашу😂».
«У малыша отличный вкус!Такой пупсик!!!Здоровья вашей семье!», «Бубачка мамина, советчик! Такая Сладюнька:) Красивый малыш! Натали вы просто прелесть!!!! Дай Бог вам крепкого здоровья и благополучия!!!!», «Сладкий пухляш) Мамин помощник) Растите здоровенькими!», «Чудесный малыш», — восторженно написали подписчики.
Напомним, с 1991 года Натали замужем за Александром Рудиным. Супруги воспитывают троих сыновей — 16-летнего Арсения, 7-летнего Анатолия и 7-месячного Евгения.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram