«Какой отец, такой и сын»: Равшана Куркова поделилась фото подросшего наследника
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Фото: Global Look Press
Равшана Куркова не из тех, кто любит делиться в Сети каждым своим шагом. Женщина придерживается фразы «Счастье любит тишину» и поэтому старается не афишировать факты из личной жизни. Сегодняшний день стал исключением — актриса опубликовала в Instagram милое фото своего подросшего сына. На фотокарточке у малыша заметны пшеничные кудряшки, очаровательная улыбка и большие карие глаза. Единственный сын Равшаны очень похож на свою именитую маму. Гаспар одет в серый спортивный костюм и маленькие кроксы.
Равшана сделала репост фотографии сына со странички его отца Сергея Амаряна и подписала: «Какой отец, такой и сын». Эта публикация натолкнула поклонников на мысль о примирении бывших влюбленных.
Напомним, что Равшана Куркова целый год скрывала от поклонников рождение сына от бизнесмена Сергея Амаряна. Отношения влюбленных продолжались несколько лет, однако они не увенчались счастливым концом, так как Сергей был замечен с другой. Сегодняшняя публикация дает поклонникам надежду на воссоединение пары.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press, Passion.ru