«Какой отец, такой и сын»: Равшана Куркова поделилась фото подросшего наследника

Равшана Куркова не из тех, кто любит делиться в Сети каждым своим шагом. Женщина придерживается фразы «Счастье любит тишину» и поэтому старается не афишировать факты из личной жизни. Сегодняшний день стал исключением — актриса опубликовала в Instagram милое фото своего подросшего сына. На фотокарточке у малыша заметны пшеничные кудряшки, очаровательная улыбка и большие карие глаза. Единственный сын Равшаны очень похож на свою именитую маму. Гаспар одет в серый спортивный костюм и маленькие кроксы.