«Какой милый мальчик!»: Сергей Лазарев показал свое детское фото

«Какой же хорошенький!», «А у меня была такая собака)!!!», «Наверное ковры и такие свитера были в каждом доме в то время🤣🤣🤣! Но с особой теплотой и трепетом вспоминаю своё детство в 90-х❤️», «Знаменитый свитер нашего поколения!», «На сколько раньше у всех выло одинаковое. Такое ощущение что фото было сделано у меня дома в 95», «КАКОЙ МИЛЫЙ МАЛЬЧИК😍», «Модный свитерок 👍 был когда-то», «У меня такой же был свитер)))) до сих пор у мамы где-то хранится )))))», «Маленький красавчик🤗 Смотрю на фото и вижу Ника😍 Как же вы похожи», — обсуждают снимок подписчики.

Карьера Сергея Лазарева началась в юном возрасте – 14-летний певец дебютировал в телевизионном конкурсе «Утренняя звезда». На сегодняшний день артист может похвастаться большим количеством музыкальных наград и двумя «бронзами» на «Евровидении» – Лазарев представлял Россию на международном песенном конкурсе в 2016 и 2019 году.