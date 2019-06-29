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«Какой милый мальчик!»: Сергей Лазарев показал свое детское фото

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Сергей Лазарев

Фото: Instagram Сергея Лазарева
Пользователи Сети обсуждают новый снимок в блоге певца.

Популярный певец Сергей Лазарев поделился с Instagram-подписчиками своей архивной фотографией. На снимке будущая звезда отечественной эстрады позирует на фоне елки и ковра. «Этот бесстрашный парень кое-что задумал…. Ответы вы узнаете совсем скоро… Напишите в комментариях, у кого был такой же свитер в детстве?» — заинтриговал фолловеров музыкант.

«Какой же хорошенький!», «А у меня была такая собака)!!!», «Наверное ковры и такие свитера были в каждом доме в то время🤣🤣🤣! Но с особой теплотой и трепетом вспоминаю своё детство в 90-х❤️», «Знаменитый свитер нашего поколения!», «На сколько раньше у всех выло одинаковое. Такое ощущение что фото было сделано у меня дома в 95», «КАКОЙ МИЛЫЙ МАЛЬЧИК😍», «Модный свитерок 👍 был когда-то», «У меня такой же был свитер)))) до сих пор у мамы где-то хранится )))))», «Маленький красавчик🤗 Смотрю на фото и вижу Ника😍 Как же вы похожи», — обсуждают снимок подписчики.

Карьера Сергея Лазарева началась в юном возрасте – 14-летний певец дебютировал в телевизионном конкурсе «Утренняя звезда». На сегодняшний день артист может похвастаться большим количеством музыкальных наград и двумя «бронзами» на «Евровидении» – Лазарев представлял Россию на международном песенном конкурсе в 2016 и 2019 году.

Выступление Сергея Лазарева в финале "Евровидения-2019"

А вам нравится музыкант Сергей Лазарев?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

Видео: YouTube

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