«Какой брутальный»: фото возмужавшего сына Кристины Орбакайте взбудоражило Сеть

Фото, которое опубликовала в своем блоге Кристина Орбакайте, впечатлило ее поклонников и СМИ. Публика не сразу узнала в красивом юноше среднего сына артистки. Дени Байсаров, который запомнился всем симпатичным мальчиком в очках, вытянулся, возмужал и стал настоящим красавцем.
«Оггго сынок! Подрос», «Ничего себе, вырос как», «Возмужал!!! Уже мужчина», «Какой брутальный, жгучая смесь», «Какой он взрослый. Мне кажется не так давно маленький был», «Маленьким был на девочку был похож. А сейчас-мужчина!!! Гены хорошие. И ростом и лицом», «Высокий статный, весь в отца!!!!», «Нет слов! Дени очень красивый парень», «Смотрятся, как брат с сестрой!!! Классные», «Стал с возрастом похож на старшего сына Никиту! Чуть чуть», — обсуждают подписчики.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram