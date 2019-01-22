«Какой брутальный»: фото возмужавшего сына Кристины Орбакайте взбудоражило Сеть

«Оггго сынок! Подрос», «Ничего себе, вырос как», «Возмужал!!! Уже мужчина», «Какой брутальный, жгучая смесь», «Какой он взрослый. Мне кажется не так давно маленький был», «Маленьким был на девочку был похож. А сейчас-мужчина!!! Гены хорошие. И ростом и лицом», «Высокий статный, весь в отца!!!!», «Нет слов! Дени очень красивый парень», «Смотрятся, как брат с сестрой!!! Классные», «Стал с возрастом похож на старшего сына Никиту! Чуть чуть», — обсуждают подписчики.