Какой большой! Животик беременной Кейт Миддлтон в спортивном костюме покорил пользователей Сети
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Кейт Миддлтон не скрывает округлившийся животик.
Вчера, 17 января, беременная Кейт Миддлтон посетила церемонию открытия детского медицинского центра в Great Ormond Street Hospital, а позже пообщалась с учениками школы Bond Primary School. Для полуофициального визита супруга принца Уильяма выбрала черно-белый спортивный костюм.
Фотографии Кейт, появившиеся в официальном аккаунте королевского семейства, восхитили пользователей Сети. Все обсуждают округлившийся животик герцогини:
И если в анфас животик пока не так виден, то в профиль его уже не скрыть:
Фото: instagram, globallookpress