Кейт Миддлтон не скрывает округлившийся животик.

Вчера, 17 января, беременная Кейт Миддлтон посетила церемонию открытия детского медицинского центра в Great Ormond Street Hospital, а позже пообщалась с учениками школы Bond Primary School. Для полуофициального визита супруга принца Уильяма выбрала черно-белый спортивный костюм.

И если в анфас животик пока не так виден, то в профиль его уже не скрыть: