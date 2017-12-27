Певец трогательно поздравил всех с Новым годом и в честь самого семейного праздника решил больше не скрывать лицо сына.

Сергей Лазарев подвел итоги года и поблагодарил всех важных для него людей, главным из которых оказался его сын Никита. Певец опубликовал в Instagram фото малышом, которому в октябре исполнилось три года. На снимке мальчик позирует вместе с папой, оба они одеты во все белое. Это первое фото, на котором можно разглядеть лицо Никиты.

«Друзья! Сегодня Новогодняя ночь- ночь чудес и исполнения желаний, ночь доброты и веселья. От семьи Лазаревых поздравляем всех вас с наступающим Новым 2018 Годом. Пусть год Собаки станет для всех успешным. Возьмем все самые лучшие воспоминания из уходящего 2017 года и сохраним их в памяти. Спасибо всем, кто в этот год был со мной! И, конечно, спасибо моей семье и моему любимому сыну Никите. Настало время мне его вам показать) тк он уже совсем большой и я так им горжусь и люблю!! Желаю всем добра, мира, здоровья, пусть в ваших семьях все будет благополучно! Я вас люблю! С Новым годом!» — написал Сергей.

Фото: Instagram