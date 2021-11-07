Маленькое счастье: Алексей Кортнев впервые показал новорожденную дочь
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @alekseikortnev/Instagram
Артист выложил фото на котором его 45-летняя супруга Амина позирует вместе со старшей дочерью Аксиньей и новорожденной Агафьей. «Вид на ухо через пятки. День пятый», — подписал снимок артист.
Певец также добавил еще несколько кадров, на которых старшие дети с трепетом нянчатся с младшей. Старшая дочь и сыновья души не чают в новом члене семьи и помогают маме и папе с родительскими хлопотами.
Кортнев с супругой воспитывают четверых детей: 18-летнего Арсения, 15-летнего Афанасия, 10-летнюю Аксинью и 5-дневную Агафью. У Алексея есть еще два взрослых сына от предыдущих отношений.
Музыкант признавался, что хотел бы иметь большую семью и много детей. Кортнев уверен, что это самое большое счастье для человека. Так что, вполне возможно, что на шестом ребенке артист не остановится.
«Сейчас я очень люблю свой дом. С младшими вожусь гораздо чаще, чем возился со старшими, когда они были маленькими. Вообще прелести отцовства познал, когда у меня родился третий сын, наш с Аминой первенец», — говорил артист в программе «Однажды..» на канале НТВ.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press