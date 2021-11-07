Маленькое счастье: Алексей Кортнев впервые показал новорожденную дочь

Кортнев с супругой воспитывают четверых детей: 18-летнего Арсения, 15-летнего Афанасия, 10-летнюю Аксинью и 5-дневную Агафью. У Алексея есть еще два взрослых сына от предыдущих отношений.

Музыкант признавался, что хотел бы иметь большую семью и много детей. Кортнев уверен, что это самое большое счастье для человека. Так что, вполне возможно, что на шестом ребенке артист не остановится.

«Сейчас я очень люблю свой дом. С младшими вожусь гораздо чаще, чем возился со старшими, когда они были маленькими. Вообще прелести отцовства познал, когда у меня родился третий сын, наш с Аминой первенец», — говорил артист в программе «Однажды..» на канале НТВ.