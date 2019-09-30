«Какие вы прекрасные»: Тутта Ларсен показала редкое семейное фото

Журналист и телеведущая Татьяна Романенко (настоящее имя Тутту Ларсен, - прим. ред.) воспитывает троих детей – Луку, Марфу и Ивана. Она часто показывает подписчикам фотографии с наследниками, но семейные снимки, когда и дети, и муж в сборе, на ее странице появляются редко.
Опубликовав кадры из новой семейной фотосессии, Тутта Ларсен рассказала про сам процесс съемки и спросила подписчиков, какой снимок им нравится больше.
«Семейная фотосессия с детьми - это всегда испытание для детей. Переодеваться, причесываться, улыбаться когда не хочется, сидеть неподвижно в неудобной позе. И вообще, это скучно. Но только если у вас в семье нет Ивана. В то время, как вся семья старательно и нудно изображала счастье, Иван был самим собой. Присмотритесь к нему на фото в карусели. Какой из 4х семейных портретов достоин быть повешенным в рамочке?», - написала телеведущая (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).
«Лука на всех фотках доволен», «Какие вы прекрасные», «Фотографии все шикарные!», - написали в комментариях.
Свадьба со вторым супругом, певцом Валерием Колосковым состоялась в 2009 году. Старшего сына телеведущей от предыдущих отношений Валерий усыновил и воспитывает как родного. Также в семье растут 9-летняя Марфа, которая с матерью ведет кулинарное шоу на детском телеканала «Карусель», и 4-летний Иван.
Фото и видео: Instagram
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