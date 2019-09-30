«Какие вы прекрасные»: Тутта Ларсен показала редкое семейное фото

Опубликовав кадры из новой семейной фотосессии, Тутта Ларсен рассказала про сам процесс съемки и спросила подписчиков, какой снимок им нравится больше.

«Семейная фотосессия с детьми - это всегда испытание для детей. Переодеваться, причесываться, улыбаться когда не хочется, сидеть неподвижно в неудобной позе. И вообще, это скучно. Но только если у вас в семье нет Ивана. В то время, как вся семья старательно и нудно изображала счастье, Иван был самим собой. Присмотритесь к нему на фото в карусели. Какой из 4х семейных портретов достоин быть повешенным в рамочке?», - написала телеведущая (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).