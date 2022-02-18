Искусство жеста: как Меган Маркл заставляет принца Гарри замолчать на публике
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Cbs/Global Look Press
Издание The Sun сообщает, что герцогиня Сассекская использует в разговоре необычные знаки, когда хочет, чтобы ее муж не сказал лишнего или просто прекратил разговор. Это заметил Хесус Энрике Росас. Он хорошо разбирается в языке тела и даже ведет свой канал на YouTube Body Language Guy.
«Меган и Гарри присутствовали на церемонии вручения премии Wellchild Awards в 2019 году. Они разговаривали с несколькими семьями — гостями мероприятия. Разговор с последней семьей Гарри показался особенно увлекательным, а Меган просто встала и буквально молча приказала Гарри остановиться и проследовать за ней, используя язык своего тела», — заключил эксперт, проанализировав видео с мероприятия.
Если Меган Маркл желает закончить разговор, то она просто касается человека, а затем берет свою сумочку. Есть еще пара интересных моментов. Например, если герцогине что-то не нравится, то она пощипывает себя за руки и сжимает челюсть. В случае если Меган ощущает дискомфорт, она начинает быстро моргать и трогать свои волосы.
«Она показывает Гарри рукой, когда нужно уйти, а в интервью Опре Уинфри так и сказала Гарри: «Закрой рот», — объясняет Хесус Энрике Росас.
Интересно то, что Меган Маркл неосознанно использует свои сигнальные жесты не только с мужем. Когда она хочет начать говорить, то машинально постукивает собеседника по руке, чтобы он замолчал и дал ей слово.
Фото: Global Look Press