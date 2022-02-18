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Искусство жеста: как Меган Маркл заставляет принца Гарри замолчать на публике

Маркл любит командовать и держать ситуацию под контролем. Чтобы избежать курьезных ситуаций, она выработала особые жесты, чтобы на публике незаметно обратиться к супругу. Видя их, принц Гарри мгновенно прекращает разговор с кем-то. Об этом рассказал эксперт по языку жестов.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Меган Маркл и принц Гарри на интервью

Фото: Cbs/Global Look Press

Издание The Sun сообщает, что герцогиня Сассекская использует в разговоре необычные знаки, когда хочет, чтобы ее муж не сказал лишнего или просто прекратил разговор. Это заметил Хесус Энрике Росас. Он хорошо разбирается в языке тела и даже ведет свой канал на YouTube Body Language Guy.

«Меган и Гарри присутствовали на церемонии вручения премии Wellchild Awards в 2019 году. Они разговаривали с несколькими семьями — гостями мероприятия. Разговор с последней семьей Гарри показался особенно увлекательным, а Меган просто встала и буквально молча приказала Гарри остановиться и проследовать за ней, используя язык своего тела», — заключил эксперт, проанализировав видео с мероприятия.

Если Меган Маркл желает закончить разговор, то она просто касается человека, а затем берет свою сумочку. Есть еще пара интересных моментов. Например, если герцогине что-то не нравится, то она пощипывает себя за руки и сжимает челюсть. В случае если Меган ощущает дискомфорт, она начинает быстро моргать и трогать свои волосы.

«Она показывает Гарри рукой, когда нужно уйти, а в интервью Опре Уинфри так и сказала Гарри: «Закрой рот», — объясняет Хесус Энрике Росас.

Интересно то, что Меган Маркл неосознанно использует свои сигнальные жесты не только с мужем. Когда она хочет начать говорить, то машинально постукивает собеседника по руке, чтобы он замолчал и дал ей слово.

Фото: Global Look Press

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