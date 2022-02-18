Искусство жеста: как Меган Маркл заставляет принца Гарри замолчать на публике

Если Меган Маркл желает закончить разговор, то она просто касается человека, а затем берет свою сумочку. Есть еще пара интересных моментов. Например, если герцогине что-то не нравится, то она пощипывает себя за руки и сжимает челюсть. В случае если Меган ощущает дискомфорт, она начинает быстро моргать и трогать свои волосы.

«Она показывает Гарри рукой, когда нужно уйти, а в интервью Опре Уинфри так и сказала Гарри: «Закрой рот», — объясняет Хесус Энрике Росас.

Интересно то, что Меган Маркл неосознанно использует свои сигнальные жесты не только с мужем. Когда она хочет начать говорить, то машинально постукивает собеседника по руке, чтобы он замолчал и дал ей слово.