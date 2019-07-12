«Какие ножки»: поклонники похвалили Дарью Повереннову за стройную фигуру и молодость

«Поступил вопрос: бегаю ли я в путешествии сейчас. Ответ на фото. Бегать по улице в температуру 32-35 градусов не возможно. Круто, что в отеле есть спортзал с хорошими беговыми дорожками. Правда, мы видели бегунов в 5 часов утра, бегущих вдоль оживлённого шоссе. Не айс!», - написала Дарья.