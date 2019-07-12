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«Какие ножки»: поклонники похвалили Дарью Повереннову за стройную фигуру и молодость

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дарья Повереннова

Фото: Instagram
Актриса отдыхает в Индии, но и там не забывает про спортзал.

Дарья Повереннова и Андрей Шаронов улетели отдыхать в экзотическую страну. Но даже между экскурсиями актриса не забывает заглянуть в спортзал. Она признается, что бегать на улице в Индии тяжело из-за жары.

«Поступил вопрос: бегаю ли я в путешествии сейчас. Ответ на фото. Бегать по улице в температуру 32-35 градусов не возможно. Круто, что в отеле есть спортзал с хорошими беговыми дорожками. Правда, мы видели бегунов в 5 часов утра, бегущих вдоль оживлённого шоссе. Не айс!», - написала Дарья.

«Вы молодец!!! Трудяга и все труды вознаграждены)))Фигура вау))))»,

«Короткая стрижка,стройняжка. прям как подросток выглядите!Умница»,

«Ох какие стройные ножки»,

«Дашенька! :) вашему энтузиазму, стоит позавидовать;) успехов вам, красотка!», - похвалили Дарью поклонники.

А вам нравится фигура актрисы?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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