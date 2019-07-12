«Какие ножки»: поклонники похвалили Дарью Повереннову за стройную фигуру и молодость

Дарья Повереннова и Андрей Шаронов улетели отдыхать в экзотическую страну. Но даже между экскурсиями актриса не забывает заглянуть в спортзал. Она признается, что бегать на улице в Индии тяжело из-за жары.
«Поступил вопрос: бегаю ли я в путешествии сейчас. Ответ на фото. Бегать по улице в температуру 32-35 градусов не возможно. Круто, что в отеле есть спортзал с хорошими беговыми дорожками. Правда, мы видели бегунов в 5 часов утра, бегущих вдоль оживлённого шоссе. Не айс!», - написала Дарья.
«Вы молодец!!! Трудяга и все труды вознаграждены)))Фигура вау))))»,
«Короткая стрижка,стройняжка. прям как подросток выглядите!Умница»,
«Ох какие стройные ножки»,
«Дашенька! :) вашему энтузиазму, стоит позавидовать;) успехов вам, красотка!», - похвалили Дарью поклонники.
А вам нравится фигура актрисы?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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