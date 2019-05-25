«Какие нежные»: молодожены Потап и Настя Каменских отправились в медовый месяц

Несколько дней назад стало известно, что слухи о свадьбе Потапа и Насти Каменских оказались правдой –– популярные музыканты, прославившиеся в середине 2000-х годов благодаря песне «Непара», доказали, что являются самой настоящей парой, и сыграли свадьбу. А в субботу, 24 мая, в блогах новоиспеченных супругов появились одинаковые снимки, сделанные возле трапа самолета, –– Потап и Настя отправились в медовый месяц. Певица также опубликовала нежное видео, снятое в салоне частного джета, которое вмиг собрало большое количество восхищенных комментариев.
«Нежные какие! Счастья вам, дорогие», «Как можно быть такими милыми?», «Когда ещё Лёша был так счастлив. Он просто тает... Живёт в своём мире, никуда не хочет отходить и никому отдавать) ☺️ Это очень мило и очень круто», «Как же приятно смотреть на вас» , «Потап тает как мороженое...Пусть так будет вечно…», «Как это нежно», «Не могу налюбоваться этой парой», «На любовь можно смотреть вечно», «Это очень мило», — пишут фолловеры.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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