«Какие нежные»: молодожены Потап и Настя Каменских отправились в медовый месяц

«Нежные какие! Счастья вам, дорогие», «Как можно быть такими милыми?», «Когда ещё Лёша был так счастлив. Он просто тает... Живёт в своём мире, никуда не хочет отходить и никому отдавать) ☺️ Это очень мило и очень круто», «Как же приятно смотреть на вас» , «Потап тает как мороженое...Пусть так будет вечно…», «Как это нежно», «Не могу налюбоваться этой парой», «На любовь можно смотреть вечно», «Это очень мило», — пишут фолловеры.