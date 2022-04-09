Какое наследство оставил Владимир Жириновский

Дом, где последние 20 лет жил со своей семьей Владимир Жириновский, находится на западе Москвы, у реки Сетуни. Лидер фракции ЛДПР жил в элитном коттеджном поселке, который строго охраняется.

Дом политика сразу бросается в глаза. Дом был построен в 1995 году. На крыше красуется башня. Стоимость дома, согласно публичной кадастровой карте, оценивается в 574 млн 864 тысячи рублей.

По сообщениям, Владимир Вольфович владел внушительным количеством недвижимости в этом поселке. По непроверенным данным, в его собственности могут находиться 19 жилплощадей на улице Нежинской. Общая стоимость всей недвижимости политика и его семьи в этом месте оценивается в 2,7 млрд рублей.

В декларации о доходах политика записана лишь одна квартира площадью 436 квадратных метров. Хотя раньше в декларации значилось куда больше недвижимости. Остальная недвижимость из декларации исчезла, хотя еще в 2018 году в ней значились несколько жилых домов, квартира, два гаража, бассейн и земельные участки.