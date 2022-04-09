Какое наследство оставил Владимир Жириновский
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Анатолий Ломахов/Global Look Press
Шестого апреля в возрасте 75 лет Владимир Вольфович скончался после тяжелой и продолжительной болезни. 8 апреля прошли его похороны.
Примерно в тоже время в сети появилась информация о недвижимости, которой владел политик.
Дом, где последние 20 лет жил со своей семьей Владимир Жириновский, находится на западе Москвы, у реки Сетуни. Лидер фракции ЛДПР жил в элитном коттеджном поселке, который строго охраняется.
Дом политика сразу бросается в глаза. Дом был построен в 1995 году. На крыше красуется башня. Стоимость дома, согласно публичной кадастровой карте, оценивается в 574 млн 864 тысячи рублей.
По сообщениям, Владимир Вольфович владел внушительным количеством недвижимости в этом поселке. По непроверенным данным, в его собственности могут находиться 19 жилплощадей на улице Нежинской. Общая стоимость всей недвижимости политика и его семьи в этом месте оценивается в 2,7 млрд рублей.
В декларации о доходах политика записана лишь одна квартира площадью 436 квадратных метров. Хотя раньше в декларации значилось куда больше недвижимости. Остальная недвижимость из декларации исчезла, хотя еще в 2018 году в ней значились несколько жилых домов, квартира, два гаража, бассейн и земельные участки.
Фото и видео: PassionVideo, Global Look Press