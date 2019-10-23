«Какие милые и счастливые»: 57-летняя Алена Свиридова показала свою маму-красавицу

«Какое счастье приехать к маме! Мой любимый Минск — красивейший город, очень удобный для жизни, очень родной. Я родилась в Советском Союзе. У меня остались имперские замашки. Все родное, все мое. Границы существуют, но в моей голове и в моем сердце их нет. Люблю Беларусь! Соскучилась!», — написала счастлива я Алена в социальной сети и показала фото с мамой.