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«Какие милые и счастливые»: 57-летняя Алена Свиридова показала свою маму-красавицу

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алена Свиридова во время утренней пробежки в Москве

Фото: Instagram

Родительница певицы выглядит отлично для своего возраста.

Алена Свиридова прилетела в гости к маме в Минск. Певица поделилась радостью с подписчиками в Instagram.

Алена с мамой в Минске

«Какое счастье приехать к маме! Мой любимый Минск — красивейший город, очень удобный для жизни, очень родной. Я родилась в Советском Союзе. У меня остались имперские замашки. Все родное, все мое. Границы существуют, но в моей голове и в моем сердце их нет. Люблю Беларусь! Соскучилась!», — написала счастлива я Алена в социальной сети и показала фото с мамой.

Фото: Instagram

Показала певица и как выглядит ее утро в родительском доме. При этом она отметила, что даже в отпуске не забывает про спорт. «Умываю, собираюсь, выбегаю», — рассказала Алена Свиридова.

Подписчики артистки отметили, что она и мама выглядят очень красивыми и счастливыми. «Какое счастье иметь маму! Алена Вы самая счастливая!», «Какое это счастье, приехать к маме! Здоровья и благополучия!», «Красотки», — написали фолловеры в комментариях.

Фото и видео: Instagram

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