«Какие изгибы»: пользователи Сети восхищаются откровенными фото Елизаветы Боярской
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В Сети появились кадры из новой фотосессии популярной актрисы, для которой она полностью разделась.
32-летняя актриса Лиза Боярская давно завоевала всенародную любовь — огромные глаза, очаровательные ямочки на щеках и детская улыбка стали визитной карточкой дочери Д’Артаньяна. В отличие от многих коллег по цеху, Елизавета нечасто принимает участие в различных фотосъемках и показывает получившиеся кадры своим подписчикам в Instagram.
Так, некоторое время назад актриса опубликовала новую фотографию, сделанную ее любимым фотографом: «Фото @tarasovm Миша, я обожаю быть в твоём объективе!»
Внимательные подписчики увидели на странице фотографа еще несколько снимков из притягательной черно-белой фотосессии, на которой Лиза позировала топлес.
«Хрупкая, нежная, изящная, талантливая женщина!», «Невероятной красоты девушка», «Бесподобная Лиза», «Восторг и восхищение! Какие красивые изгибы... Шея, подбородок, носик.. Просто эстетическое наслаждение! 👍», «Просто божественно», «Какая она тут невероятно красивая....!!», «Божественно прекрасна», «Все достоинства, грани и индивидуальность подчёркнуты и раскрыты! Тонкая работа!», «Просто ах! Свежа и весенне прекрасна!», «Ты снял Лизу лучше чем она есть на самом деле❤️ 👍😍 хоть она и прекрасна на самом деле ❤️👍», — восхитились поклонники новыми фотографиями актрисы.
(Орфография и стиль авторов сохранены — прим. ред.)
Фото: instagram