В Сети появились кадры из новой фотосессии популярной актрисы, для которой она полностью разделась.

32-летняя актриса Лиза Боярская давно завоевала всенародную любовь — огромные глаза, очаровательные ямочки на щеках и детская улыбка стали визитной карточкой дочери Д’Артаньяна. В отличие от многих коллег по цеху, Елизавета нечасто принимает участие в различных фотосъемках и показывает получившиеся кадры своим подписчикам в Instagram.

Так, некоторое время назад актриса опубликовала новую фотографию, сделанную ее любимым фотографом: «Фото @tarasovm Миша, я обожаю быть в твоём объективе!»