Пока мы спасаемся от ноябрьских холодов, певица дразнит подписчиков в Instagram горячими снимками из теплых краев.

Ольга Орлова сейчас отлыхает на Сейшельских островах. Сама певица наслаждается красотой местной природы, а поклонникам предлагает полюбоваться не только на живописные пейзажи, но и на ее фигуру в бикини. На этот раз она опубликовала снимок из бассейна. На фото почти не видно бикини, зато грудь артистки можно рассмотреть во всей красе.