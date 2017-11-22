«Какие формы!»: Ольга Орлова взбудоражила поклонников пышным бюстом в бикини
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Пока мы спасаемся от ноябрьских холодов, певица дразнит подписчиков в Instagram горячими снимками из теплых краев.
Ольга Орлова сейчас отлыхает на Сейшельских островах. Сама певица наслаждается красотой местной природы, а поклонникам предлагает полюбоваться не только на живописные пейзажи, но и на ее фигуру в бикини. На этот раз она опубликовала снимок из бассейна. На фото почти не видно бикини, зато грудь артистки можно рассмотреть во всей красе.
Глядя на Ольгу, позирующую под солнцем с каплями стекающей по телу воды, подписчики явно забыли о холодах. «Я бы с Олей кайфанул», «Какие формы ммм», «Богиня», «Изумительная», «Бомба», «Супер», «От тебя одна радость», «Чудесный вид, огонь», — пишут они в комментариях.
Фото: instagram