«Какая же она умничка»: Нюша показала милое видео, как убирается ее маленькая дочка

Разумному потреблению и вниманию к экологии учить нужно с малых лет, считает Нюша, и воспитывает свою трехлетнюю дочку Симбу именно так. В своем блоге певица поделилась милым видео, в котором показала, как дочка убирает за собой баночки от питания, и даже сортирует их.

«Наша Малышка уже сама, сознательно, относит все баночки и бутылки от детского питания в специальную урну для вторичных отходов! Эта полезная привычка прижилась в нашем доме всего за полгода)) а Симбуся делает это даже не задумываясь», – пишет Нюша в комментарии.