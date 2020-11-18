«Какая же она умничка»: Нюша показала милое видео, как убирается ее маленькая дочка
Фото: www.instagram.com/nyusha_nyusha/?hl=ru
Разумному потреблению и вниманию к экологии учить нужно с малых лет, считает Нюша, и воспитывает свою трехлетнюю дочку Симбу именно так. В своем блоге певица поделилась милым видео, в котором показала, как дочка убирает за собой баночки от питания, и даже сортирует их.
«Наша Малышка уже сама, сознательно, относит все баночки и бутылки от детского питания в специальную урну для вторичных отходов! Эта полезная привычка прижилась в нашем доме всего за полгода)) а Симбуся делает это даже не задумываясь», – пишет Нюша в комментарии.
В Instagram Нюшу похвалили – она отличная, правильная мама. А умница-Симба заслужила много восхищенных комментариев:
«Вроде годик. А уже разговаривать умеет», «Она у вас просто не реально сладкая», «Маленькая Нюша», «Боже мой, чудо-то какое», «Замечательный ребёнок!», «Какая прелесть Ваша», «Как быстро они растут», «Вы большая молодец! Правильное воспитание!», «Какая хорошая девочка», «Умница малютка», «Какая умничка, такая сообразительная», «Милая такая», «Очень красивая», «Ничего себе, какая она у вас умница».
Фото и видео: Instagram Нюши
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