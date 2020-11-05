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«Какая же красотка!»: Екатерина Волкова показала нежный образ в плаще небесного оттенка

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Екатерина Волкова

Фото: www.instagram.com/volkovihome/

Актриса примерила романтичное платье бежевого оттенка, ботинки необычного фасона и женственный небесно-голубого цвета.

Актриса Екатерина Волкова отправилась на осеннюю прогулку в очень гармоничном и подходящем для окружающего фона образе. Она примерила романтичное платье бежевого оттенка лаконичного кроя, необычные ботинки. Изюминкой образа стал кожаный плащ небесно-голубого оттенка.

«Самая большая глупость — делать то же самое и надеяться на другой результат. Этой мыслью я хотела бы подытожить, что подъем в 5 утра никогда не бывает легким и приятным», – подписала пост актриса.

Екатерина снова получила множество комплиментов:

«Катюша, пусть все будет замечательно у вас и дня вам доброго и во всем удачного от души желаю! Вы ангельски прекрасны!», «Екатерина! Вы чудесная», «Екатерина! Вы чудесная», «Супер - классные и красивые фотографии!!!», «Хорошего дня и прекрасного вам Екатерина!!!! Вы прекрасны», «Какая же вы красивая!», «Ну как всегда на высоте», «Катя, хорошего дня! Ты просто супер», «Какая Вы красивая», «Восхитительно красивая», «Прелестная и ангельская», «А зря. Утро открывает много интересного».

Фото и видео: Instagram Екатерины Волковой

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