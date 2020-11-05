«Какая же красотка!»: Екатерина Волкова показала нежный образ в плаще небесного оттенка
Фото: www.instagram.com/volkovihome/
Актриса Екатерина Волкова отправилась на осеннюю прогулку в очень гармоничном и подходящем для окружающего фона образе. Она примерила романтичное платье бежевого оттенка лаконичного кроя, необычные ботинки. Изюминкой образа стал кожаный плащ небесно-голубого оттенка.
«Самая большая глупость — делать то же самое и надеяться на другой результат. Этой мыслью я хотела бы подытожить, что подъем в 5 утра никогда не бывает легким и приятным», – подписала пост актриса.
Екатерина снова получила множество комплиментов:
«Катюша, пусть все будет замечательно у вас и дня вам доброго и во всем удачного от души желаю! Вы ангельски прекрасны!», «Екатерина! Вы чудесная», «Екатерина! Вы чудесная», «Супер - классные и красивые фотографии!!!», «Хорошего дня и прекрасного вам Екатерина!!!! Вы прекрасны», «Какая же вы красивая!», «Ну как всегда на высоте», «Катя, хорошего дня! Ты просто супер», «Какая Вы красивая», «Восхитительно красивая», «Прелестная и ангельская», «А зря. Утро открывает много интересного».
Фото и видео: Instagram Екатерины Волковой
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