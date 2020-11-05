«Какая же красотка!»: Екатерина Волкова показала нежный образ в плаще небесного оттенка

Актриса Екатерина Волкова отправилась на осеннюю прогулку в очень гармоничном и подходящем для окружающего фона образе. Она примерила романтичное платье бежевого оттенка лаконичного кроя, необычные ботинки. Изюминкой образа стал кожаный плащ небесно-голубого оттенка.

«Самая большая глупость — делать то же самое и надеяться на другой результат. Этой мыслью я хотела бы подытожить, что подъем в 5 утра никогда не бывает легким и приятным», – подписала пост актриса.