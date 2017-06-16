Кристина Орбакайте поделилась милым видео с пятилетней Клавдией

Это лето в Москве выдалось на редкость дождливым и холодным. В поисках тепла многие звезды отечественного шоу-бизнеса отправились на море. Так, например, Кристина Орбакайте вместе с семьей улетела в Майями, о чем сообщила в своем блоге. Звезда опубликовала милое видео с солнечного побережья, показав, как весело проводит время с пятилетней дочерью Клавдией.