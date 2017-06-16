«Какая взрослая!»: Кристина Орбакайте опубликовала редкое видео с подросшей дочерью
Кристина Орбакайте поделилась милым видео с пятилетней Клавдией
Это лето в Москве выдалось на редкость дождливым и холодным. В поисках тепла многие звезды отечественного шоу-бизнеса отправились на море. Так, например, Кристина Орбакайте вместе с семьей улетела в Майями, о чем сообщила в своем блоге. Звезда опубликовала милое видео с солнечного побережья, показав, как весело проводит время с пятилетней дочерью Клавдией.
«Наконец добралась до лета», — подписала артистка.
В комментариях к ролику подписчики отметили, что Клава очень подросла и стала еще больше похожа на своего папу Михаила Земцова: «Какая большая уже», «Так на папу похожа дочка», «Клава-будущая модель... у неё интересная внешность», «У Клавдии будет замечательная фигурка, ладненькая девочка!».
Фото: instagram.com