«Какая вы красивая пара»: в Сети обсуждают фото молодых и счастливых Ксении Алферовой и Егора Бероева

Подписчики Ксении живот откликнулись на красивую фотографию. «Как приятно видеть вас с Егором такими счастливыми и красивыми», «Счастливая пара! Ксюша, Спасибо вам, вселяете оптимизм!», «Ксения, вы с супругом самая приятная пара среди вашей профессии. Счастья!», «Какие прекрасные вы!», «Красавица», «Хорошие вы», — душевно написали в комментариях Егору и Ксении.

Ксения Алферова вышла замуж за Егора Бероева 19 лет назад. У супругов растет 13-летняя дочь Евдокия. Но родители не показывают девочку посторонним глазам.

Ксения Алферова снялась более чем в 20 фильмах. Среди них «Капкан», в котором она играла с родителями — Ириной Алферовой и Александром Абдуловым. На счету Егора Бероева больше 60 фильмов. Самые известные из них «Турецкий гамбит» и «мамы».