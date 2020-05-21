«Какая вы красивая пара»: в Сети обсуждают фото молодых и счастливых Ксении Алферовой и Егора Бероева
Фото: Instagram
45-летняя Ксения Алферова поделилась в Instagram архивным снимком с супругом Егором Бероевым. Фото актриса подписала трогательными строками из стихотворения Юлии Друниной.
«И когда я бежать попыталась из плена
Глаз твоих, губ твоих и волос,
Обернулся ты ливнем и запахом сена,
Птичьим щебетом, стуком колес.
Все закрыты пути, все запутаны тропы —
Так за годом уносится год…
Я лечу в пустоту, перепутаны стропы —
Только дольше бы длился полет!».
Подписчики Ксении живот откликнулись на красивую фотографию. «Как приятно видеть вас с Егором такими счастливыми и красивыми», «Счастливая пара! Ксюша, Спасибо вам, вселяете оптимизм!», «Ксения, вы с супругом самая приятная пара среди вашей профессии. Счастья!», «Какие прекрасные вы!», «Красавица», «Хорошие вы», — душевно написали в комментариях Егору и Ксении.
Ксения Алферова вышла замуж за Егора Бероева 19 лет назад. У супругов растет 13-летняя дочь Евдокия. Но родители не показывают девочку посторонним глазам.
Ксения Алферова снялась более чем в 20 фильмах. Среди них «Капкан», в котором она играла с родителями — Ириной Алферовой и Александром Абдуловым. На счету Егора Бероева больше 60 фильмов. Самые известные из них «Турецкий гамбит» и «мамы».
Фото и видео: Instagram
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