«Какая уютная»: Ксения Алферова поделилась новогодним настроением и атмосферным фото

Ксения Алферова снова очаровала своих поклонников подготовкой к Новому году. Она показала фотографии, как наряжает елочку.

«За окном серость, а в душе уже поселилось ожидание праздника! Одного из самых радостных и светлых, морозных и белоснежных праздников! Рождества! В предвкушении сугробов, гирлянд, подарков, нарядного стола, душистой елки, особенно вкусных конфет, висящих на ветках, волшебства и радости! В любом возрасте в эти дни к нам возвращается наш маленький внутренний ребенок и радуется, и хлопает в ладоши как и прежде, всегда!», — пишет Ксения.