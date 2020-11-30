«Какая уютная»: Ксения Алферова поделилась новогодним настроением и атмосферным фото
Фото: www.instagram.com/ksenialferova/?hl=ru
Ксения Алферова снова очаровала своих поклонников подготовкой к Новому году. Она показала фотографии, как наряжает елочку.
«За окном серость, а в душе уже поселилось ожидание праздника! Одного из самых радостных и светлых, морозных и белоснежных праздников! Рождества! В предвкушении сугробов, гирлянд, подарков, нарядного стола, душистой елки, особенно вкусных конфет, висящих на ветках, волшебства и радости! В любом возрасте в эти дни к нам возвращается наш маленький внутренний ребенок и радуется, и хлопает в ладоши как и прежде, всегда!», — пишет Ксения.
Поклонники отметили атмосферность фотографии, естественную и натуральную красоту актрисы:
«Ксюша, вы уже елку нарядили?», «Так хочется обратно, в детство, когда рядом мама и папа», «Как атмосферно и уютно», «Вы совершенно правы, в эти дни хочется хлопать в ладоши, и внутренний ребенок аж повизгивает от предвкушения», «Хорошенькая такая!», «Вам надо писать! Ненавижу холода, но правда праздники это праздники. Раньше Рождество было Рождеством. Потом большевики сделали Новый год. А все равно чудо Рождества осталось».
Фото и видео: Instagram Ксении Алферовой
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