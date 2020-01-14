«Какая сладкая булочка»: в Сети обсуждают фото дочери Алсу в младенчестве
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Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
На странице в Instagram младшей дочери певицы Алсу — 11-летней Микеллы Абрамовой — появилось ее младенческое фото.
Аккаунт участницы шоу «Голос. Дети» ведет ее знаменитая мать. Алсу всячески поддерживает дочь, которую считает невероятно талантливой: берет ее с собой на выступления, участвует с Микеллой в ток-шоу и «продвигает» девочку в социальной сети.
Алсу показала, как выглядела ее дочь в возрасте нескольких месяцев. «Да, у меня всегда был хороший аппетит», — подписали фотографию с пухлым младенцем.
«И у меня», — последовал первый комментарий со страницы Маргариты Шор, дочки певицы Жасмин.
«Сладкая малышка», «Пупсик миленький», «Какая сладкая булочка», «Какая кукла, милое дитя», — написали поклонники Микеллы Абрамовой в комментариях.
Микелла стала известной после участия в шоу «Голос. Дети». Тогда она по результатам зрительского голосования со значительным отрывом обошла соперников. Поклонников шоу смутили результаты финала, и в Сети разразился настоящий скандал. Зрители требовали провести проверку подсчета голосов, обвиняя родителей девочки — Алсу и Яна Абрамова — во влиянии на ход голосования. Независимые эксперты установили, что накрутка голосов на самом деле была. Тогда Алсу, отвечая на очередной вопрос о нечестной победе своей дочери отметила, что ей все надоели, и назвала людей гиенами.
Фото: Instagram, Anatoly Lomohov/ Global Look press
Видео: Instagram
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