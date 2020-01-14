«Какая сладкая булочка»: в Сети обсуждают фото дочери Алсу в младенчестве

Аккаунт участницы шоу «Голос. Дети» ведет ее знаменитая мать. Алсу всячески поддерживает дочь, которую считает невероятно талантливой: берет ее с собой на выступления, участвует с Микеллой в ток-шоу и «продвигает» девочку в социальной сети.

Алсу показала, как выглядела ее дочь в возрасте нескольких месяцев. «Да, у меня всегда был хороший аппетит», — подписали фотографию с пухлым младенцем.