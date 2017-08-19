Экс-солистка «ВИА Гры» делится снимками с отдыха

38-летняя певица и актриса Альбина Джанабаева крайне редко выкладывает снимки в социальных сетях, поэтому каждый свежий кадр вызывает бурную реакцию у подписчиков.

Несколько часов назад в блоге экс-солистки «ВИА Гры» появился снимок в белом бикини, сделанный на пляже. Примечательно, что певица не уточняет, где и в какой компании отдыхает.

Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) Авг 19 2017 в 7:37 PDT

Фолловеры Альбины вновь отметили, что певица находится в прекрасной форме, а также сравнили звезду с русалочкой: «Красота великая сила!!!», «Какая русалочка)», «Прекрасная 😍», «Вот это я понимаю -релакс!!!!», «Фигурааа😍», «Класс!!!!!!!!!! 🙌🏼 Красота 😍❤️😍».

Напомним, Альбина Джанабаева с 2014 года замужем за Валерием Меладзе. Музыканты воспитывают двоих детей — 13-летнего Константина и 3-летнего Луку.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)