«Какая роскошная»: 50-летняя Лада Дэнс очаровала фанатов снимком в прозрачной блузке
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram Лады Дэнс
Лада Дэнс принимает комплименты от поклонников.
Фото, которое опубликовала в своем блоге популярная певица Лада Дэнс, вызвало массу восторгов у ее поклонников.
«Какая роскошная», «Звезда! Потрясная, фото топ, выглядишь, как всегда», «Обворожительна, прелестна», «Классное фото», «Вы клевая! Юморная, пластичная и очень красивая», — комментируют подписчики.
Формы 50-летней Лады Дэнс давно восхищают ее поклонников. Звезда интенсивно работает над собой в зале, занимается йогой, посещает косметолога. Вероятно, именно поэтому и короткие юбки, и прозрачные ткани в ее звездном гардеробе воспринимаются поклонниками в позитивном ключе.
Фото и видео: instagram
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