«Какая роскошная»: 50-летняя Лада Дэнс очаровала фанатов снимком в прозрачной блузке

«Какая роскошная», «Звезда! Потрясная, фото топ, выглядишь, как всегда», «Обворожительна, прелестна», «Классное фото», «Вы клевая! Юморная, пластичная и очень красивая», — комментируют подписчики.

Формы 50-летней Лады Дэнс давно восхищают ее поклонников. Звезда интенсивно работает над собой в зале, занимается йогой, посещает косметолога. Вероятно, именно поэтому и короткие юбки, и прозрачные ткани в ее звездном гардеробе воспринимаются поклонниками в позитивном ключе.