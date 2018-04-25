logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Какая прическа и макияж»: поклонники оценили новый образ похорошевшей Успенской

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Королева шансона сразила поклонникова наповал

Фото: Instagram
Arrows-left
Arrows-right
Reload
В новом имидже она показалась на концерте в честь Аллы Пугачевой.

В Москве прошла светская тусовка, которую приурочили к предстоящему юбилею Примадонны. На концерте выступили коллеги и друзья, а также мужья Аллы Борисовны – бывший и настоящий. Впрочем, сама Пугачева на нем не появилась. А ее экс-супруг заявил, что мероприятие стало для именинницы подарком.

В тот вечер артисты эстрады блистали кто чем мог: кто новыми нарядами, а кто изменившимся имиджем. Так, одной из звезд вечера стала изменившаяся, похорошевшая и помолодевшая королева шансона Любовь Успенская. За свой новый облик она поблагодарила стилиста Вадима Андреева.

«Вчера в гримерке перед выступлением в @crocuscityhall на концерте «Подарок для Аллы». Море букетов, эмоций, полный зал! Аллочка, поздравляю тебя с наступающим Юбилеем @alla_orfey. Спасибо моему любимому стилисту @vadimandreevmakeup за образ» (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Автор снимка запечатлел 65-летнюю Успенскую в дерзком мини, с шикарной укладкой и современным мэйком.

Подписчики Любови отметили, что ее новый образ просто шикарный: «Какая же вы прекрасная, эффектная ,красивая женщина!Ч просто восхищаюсь вами!», «Какая прическа макияж бомбический» - написали они.

Кстати, стилист, поработавший с лицом Успенской, имеет отличную репутацию в звездных кругах. Постоянными клиентами Вадима Андреева являются певица Анастасия с восьмым мужем Юлианом, Катя Лель, Елена Ваенга, Глюкоза и другие исполнители.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Anatoly Lomohov, Gennadii Usoev, Ali Magomedov/ Global Look press

Видео: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Не хотела признаваться, но тут уже не скроешь»: 46-летняя Елена Корикова показала фото с заметно округлившимся животом
Бывший муж Татьяны Васильевой отреагировал на ее слова об изменах и богатом поклоннике: «У нее деменция»
«Как Семочка повзрослел»: поклонники Эвелины Бледанс поздравляют ее 7-летнего сына с днем рождения
Микро-шорты и ботфорты: в Сети обсуждают дерзкий образ 65-летней Любови Успенской на премии «ЖАРА Music Awards»
«Вкусная и сочная»: Виктория Дайнеко не скрывает пышные бедра с помощью фильтров или фотошопа
5-летняя дочь делает замечания Максиму Галкину: «Папа, не чуди, говори нормально»