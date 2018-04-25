«Какая прическа и макияж»: поклонники оценили новый образ похорошевшей Успенской

В Москве прошла светская тусовка, которую приурочили к предстоящему юбилею Примадонны. На концерте выступили коллеги и друзья, а также мужья Аллы Борисовны – бывший и настоящий. Впрочем, сама Пугачева на нем не появилась. А ее экс-супруг заявил, что мероприятие стало для именинницы подарком.
В тот вечер артисты эстрады блистали кто чем мог: кто новыми нарядами, а кто изменившимся имиджем. Так, одной из звезд вечера стала изменившаяся, похорошевшая и помолодевшая королева шансона Любовь Успенская. За свой новый облик она поблагодарила стилиста Вадима Андреева.
«Вчера в гримерке перед выступлением в @crocuscityhall на концерте «Подарок для Аллы». Море букетов, эмоций, полный зал! Аллочка, поздравляю тебя с наступающим Юбилеем @alla_orfey. Спасибо моему любимому стилисту @vadimandreevmakeup за образ» (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Автор снимка запечатлел 65-летнюю Успенскую в дерзком мини, с шикарной укладкой и современным мэйком.
Подписчики Любови отметили, что ее новый образ просто шикарный: «Какая же вы прекрасная, эффектная ,красивая женщина!Ч просто восхищаюсь вами!», «Какая прическа макияж бомбический» - написали они.
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Кстати, стилист, поработавший с лицом Успенской, имеет отличную репутацию в звездных кругах. Постоянными клиентами Вадима Андреева являются певица Анастасия с восьмым мужем Юлианом, Катя Лель, Елена Ваенга, Глюкоза и другие исполнители.
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Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Anatoly Lomohov, Gennadii Usoev, Ali Magomedov/ Global Look press
Видео: Instagram