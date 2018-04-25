«Какая прическа и макияж»: поклонники оценили новый образ похорошевшей Успенской

В Москве прошла светская тусовка, которую приурочили к предстоящему юбилею Примадонны. На концерте выступили коллеги и друзья, а также мужья Аллы Борисовны – бывший и настоящий. Впрочем, сама Пугачева на нем не появилась. А ее экс-супруг заявил, что мероприятие стало для именинницы подарком.

В тот вечер артисты эстрады блистали кто чем мог: кто новыми нарядами, а кто изменившимся имиджем. Так, одной из звезд вечера стала изменившаяся, похорошевшая и помолодевшая королева шансона Любовь Успенская. За свой новый облик она поблагодарила стилиста Вадима Андреева.