Свежее фото пары появилось в Instagram известной актрисы.

50-летняя актриса Оксана Фандера и 49-летний актер и режиссер Филипп Янковский женаты уже более 27 лет. Несмотря на такой приличный срок, отношения пары до сих пор пронизаны нежностью и трогательностью. Так, некоторое время назад в Instagram актрисы появился редкий совместный кадр с супругом. «Дыхание — это бесконечность в пределах жизни...» — оставила Оксана под снимком подпись, наполненную глубоким философским смыслом.

Поклонники пары восхитились трогательным снимком: «Какие молодцы! Настоящая любовь, она вечная..❤️», «Любуюсь вашей парой! Всегда! ❤ любви!!!», «Библейский сюжет! Любви бесконечной, Оксана❤️❤️», «Кармическая связь....», «Гармония Счастья..!!!», «Космос!!! Обожаю! Уникальная энергетика!!!», «Вот бы вам пожелать сто лет жизни, тихой, уютной, заметной только для вас,,,, но мы желаем вам здоровья, счастья и любви!», «Уау.... вы самые лучшие из тех, кто знаменит и показывает, ЧТО ТАКОЕ СЕМЬЯ и ЛЮБОВЬ 💕... Дай Бог Вашей семье Благодати ✨✨✨», «Оксана, Филипп, вы просто нереальные! ♥️», «Обожаю вашу пару 🙏🏼❤️ 2 безумно талантливых человека!»

Напомним, у Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского двое детей — 27-летний Иван и 23-летняя Елизавета.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)

Фото: instagram, globallookpress