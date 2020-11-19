«Какая куколка»: Анну Старшенбаум в дерзкой и откровенной фотосессии сравнили с Миллой Йовович

Такая откровенная фотосессия, впрочем, вдохновила ее поклонников, хотя некоторые отметили ее уставший вид. Впрочем, по мнению подписчиков, в таком образе и с такой прической Старшенбаум весьма напоминает Миллу Йовович, в ее самой известной роли в фильме «Пятый элемент»:

«Добрый день! Вы на этом фото напоминаете Миллу Йовович из фильма "Пятый элемент". Красивое фото», «Выглядите, как робот на зарядке», «Ну, если стиль нео-космос, то зайка космическая», «Если и заяц, то самый красивый», «Ну это просто диво!!! Аня, ваши ножки надо в золотой фонд страны!!! Это эталон просто!!! Такая красота!!! Венец творения природы!!!», «От волка набегался», «Тебе бы поярче цвет волос надо», «Какая куколка!», «Хороша чертовка».