«Какая красотка!» Валерия порадовала фанатов летним молодежным образом в широких джинсах, кедах и жакете
Фото: Instagram Валерии
Певица Валерия прогулялась в Подмосковье и поделилась с подписчиками в Instagram фотографией, заряженной радостью. Артистка не скрывает, что устала сидеть дома и теперь настало время радоваться пришедшему лету.
Для прогулки Валерия надела широкие джинсы, кеды, белую футболку, жакет и крупную цепочку.
«Лето. Как долго всегда мы его ждем, и как быстро оно пролетает, поэтому давайте ценить каждое его мгновение, не будем строить планов на потом, а жить настоящим моментом. И пусть погода неустойчивая, радует даже дождик, умывающий землю. Красота», — написала певица в социальной сети.
«Вы красотки», «Валерия, вы как всегда шикарно выглядите. Красавица», «Какая же вы красивая», «Приятных Вам выходных! Наша народная, простая и позитивная, любимая!», «Красота во всем», «Хороша! Статная дама», — получила Валерия заслуженные комплименты.
На днях Валерия рассказывала, что впервые за долгое время смогла прогуляться с мамой Галиной Николаевной. Пожилая мама артистки строго соблюдала режим самоизоляции и с дочерью не виделась.
Фото и видео: Instagram Валерии
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