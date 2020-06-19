«Какая красотка!» Валерия порадовала фанатов летним молодежным образом в широких джинсах, кедах и жакете

Певица Валерия прогулялась в Подмосковье и поделилась с подписчиками в Instagram фотографией, заряженной радостью. Артистка не скрывает, что устала сидеть дома и теперь настало время радоваться пришедшему лету.

Для прогулки Валерия надела широкие джинсы, кеды, белую футболку, жакет и крупную цепочку.

«Лето. Как долго всегда мы его ждем, и как быстро оно пролетает, поэтому давайте ценить каждое его мгновение, не будем строить планов на потом, а жить настоящим моментом. И пусть погода неустойчивая, радует даже дождик, умывающий землю. Красота», — написала певица в социальной сети.