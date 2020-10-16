«Какая красивая пара»: Тимати поздравил с днем рождения своего сына Ратмира
Фото: www.instagram.com/timatiofficial/
К посту он прикрепил совместные фотографии с мамой Ратмира Анастасией Решетовой
Будущий «Холостяк» Тимати отмечает день рождения своего младшего сына Ратмира. Ему исполнился 1 год.
Поздравление он опубликовал в своем Instagram. К посту он прикрепил фотографии Ратмира с мамой и папой.
«Ратмир Тимурович, сегодня твой первый год!!! А впереди ещё целая жизнь !!! И мы с Мамой сделаем все возможное что бы она получилась интересной, счастливой и насыщенной !!! Мы тебя очень любим и гордимся тобой !!! Алиса тебя целует и присоединяется к поздравлениям, любимого братика », – подписал он фото и добавил поздравление от сестренки Алисы.
Подписчики Тимати присоединились к его поздравлениям. Кроме того, они отметили, что он написал «Мама» с большой буквы и напомнили, как их расстроило расставание пары.
«С днём рождения маленького богатыря!», «Какая Настя красивая.... Вообще красивая семья, если правда, то жаль очень», «Мама с большой буквы) ещё больше уважаю тебя Тимур», «»Какая же вы красивая пара, – написали ему в комментариях.
Всего у Тимати двое детей от разных возлюбленных – дочь Алиса от модели Алены Шишковой, и сын Ратмир от Анастасии Решетовой.
Фото и видео: Instagram Тимати
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