«Какая красивая пара»: Тимати поздравил с днем рождения своего сына Ратмира

К посту он прикрепил совместные фотографии с мамой Ратмира Анастасией Решетовой

Будущий «Холостяк» Тимати отмечает день рождения своего младшего сына Ратмира. Ему исполнился 1 год.

Поздравление он опубликовал в своем Instagram. К посту он прикрепил фотографии Ратмира с мамой и папой.

«Ратмир Тимурович, сегодня твой первый год!!! А впереди ещё целая жизнь !!! И мы с Мамой сделаем все возможное что бы она получилась интересной, счастливой и насыщенной !!! Мы тебя очень любим и гордимся тобой !!! Алиса тебя целует и присоединяется к поздравлениям, любимого братика », – подписал он фото и добавил поздравление от сестренки Алисы.