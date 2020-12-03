«Какая королевна»: Виктория Дайнеко очаровала поклонников золотым платьем в горошек
Фото: www.instagram.com/victoriadaineko/?hl=ru
Виктория Дайнеко покорила своих поклонников нежным и элегантным нарядом – в своем микроблоге она опубликовала роскошный образ в золотом платье в горошек.
Платье с пышным подолом дополняет элегантный золотой пояс, а на ноги Виктория обула изысканные золотые босоножки. В подписи к посту певица поинтересовалась у своих поклонников, какое фото пришлось им по душе больше всего.
В последнее время Виктория выкладывает фотографии в основном в спортивном и повседневном стиле, поэтому видеть ее такой элегантной поклонники были очень рады:
«Красавица Вика в очень красивом платье», «Виктория, шикарны все 3 фото!», «Непонимающе краснея, влюбила всех мужчин в себя...», «Какая красивая! Платье чудесное!», «Боже, ну какая королевна», «Какой образ! А вы красавица», «2 и 3 очень классные фотографии», «Красивая женщина и красивая платье!», «По-королевски великолепна!», «Какое хорошенькое платье, как из сказки», «Ты такая хорошенькая, особенно когда улыбаешься», «Господи! Что за платье! Вам ооооочень идёт!».
Фото и видео: Instagram Виктории Дайнеко
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