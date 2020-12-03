«Какая королевна»: Виктория Дайнеко очаровала поклонников золотым платьем в горошек

Виктория Дайнеко покорила своих поклонников нежным и элегантным нарядом – в своем микроблоге она опубликовала роскошный образ в золотом платье в горошек.

Платье с пышным подолом дополняет элегантный золотой пояс, а на ноги Виктория обула изысканные золотые босоножки. В подписи к посту певица поинтересовалась у своих поклонников, какое фото пришлось им по душе больше всего.