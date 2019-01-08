Как звезды провели зимние каникулы: самые интересные фото и видео из Instagram

Вера Брежнева показала редкое фото с обеими дочерьми, причем младшая Сара скромно спряталась за старшую сестру Соню. «Счастливого Нового 2019 Года ВСЕМ) Здоровья! Гармонии! Доброты! Мира! Музыки и... ЛЮБВИ!!! Побольше проводить времени с любимыми людьми», — так подписала Вера снимок (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Маленькая дочь Кристины Орбакайте практично смахнула снег с варежек и обуви после игр на свежем воздухе.
Мария Шукшина поделилась снимком процесса украшения елки, а в подписи — немного истории: «Когда в 1998-м году был торжественно дан старт федеральному проекту «Родина Деда Мороза» и этим местом был назначен город Великий Устюг, никто не предполагал, что это окажется снайперским попаданием, прямо в десятку. В Великом Устюге в ХIIIв жил праведник, Прокопий Устюжский, которого вполне можно считать прототипом Дедушки Мороза».
Анастасия Решетова флиртует с предполагаемым женихом Тимати:
Перед возвращением в Лос-Анджелес и триумфальным выходом на красную дорожку «Золотого глобуса» Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас отдохнули на теплых островах. Там же, кстати, побывали и Павел Воля с Ляйсан Утяшевой и детьми. Обе пары опубликовали «атмосферные» фото.
Анастасия Волочкова в очередной раз бросила вызов хейтерам, считающим ее фигуру неидеальной: «Волочковский реверанс из Мальдив! Приятного вам похудения».
Дарья Повереннова путешествует по Италии и делится впечатлениями от посещения знаменитых музеев. А Чулпан Хаматова решила освоить катание на сноуборде.
И я поддалась общей фотомании: «на фоне ‘Давида’ Микеланджело»! У меня честно замирает сердце от осознания того, что это подлинник, созданный художником в 1501-1504 гг.! Микеланджело было всего 26 лет, когда он начал работу над этой статуей. Кстати, ему было поручено доделать статую, а посоветовал привлечь к работе амбициозного Микеланджело, не кто иной, как Леонардо Да Винчи. А вы больше любите живопись или скульптуру? У меня больше душа лежит к живописи. Скульптуры мне кажутся не живыми, чего, правда не скажешь о «Давиде» Микеланджело! #давид #микеланджело #живопись #скульптура #вмузее #дарьяповереннова #флоренция #италия🇮🇹
Аглая Тарасова отдыхает с мамой Ксенией Раппопорт и младшей сестрой Софией.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram