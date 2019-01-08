Как звезды провели зимние каникулы: самые интересные фото и видео из Instagram

Вера Брежнева показала редкое фото с обеими дочерьми, причем младшая Сара скромно спряталась за старшую сестру Соню. «Счастливого Нового 2019 Года ВСЕМ) Здоровья! Гармонии! Доброты! Мира! Музыки и... ЛЮБВИ!!! Побольше проводить времени с любимыми людьми», — так подписала Вера снимок (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Маленькая дочь Кристины Орбакайте практично смахнула снег с варежек и обуви после игр на свежем воздухе.