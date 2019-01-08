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Как звезды провели зимние каникулы: самые интересные фото и видео из Instagram

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из блога Веры Брежневой

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Passion.ru предлагает посмотреть лучшие снимки и видеоролики, которыми знаменитости делились за каникулы.

Вера Брежнева показала редкое фото с обеими дочерьми, причем младшая Сара скромно спряталась за старшую сестру Соню. «Счастливого Нового 2019 Года ВСЕМ) Здоровья! Гармонии! Доброты! Мира! Музыки и... ЛЮБВИ!!! Побольше проводить времени с любимыми людьми», — так подписала Вера снимок (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Маленькая дочь Кристины Орбакайте практично смахнула снег с варежек и обуви после игр на свежем воздухе.

Мария Шукшина поделилась снимком процесса украшения елки, а в подписи — немного истории: «Когда в 1998-м году был торжественно дан старт федеральному проекту «Родина Деда Мороза» и этим местом был назначен город Великий Устюг, никто не предполагал, что это окажется снайперским попаданием, прямо в десятку. В Великом Устюге в ХIIIв жил праведник, Прокопий Устюжский, которого вполне можно считать прототипом Дедушки Мороза».

Анастасия Решетова флиртует с предполагаемым женихом Тимати:

Перед возвращением в Лос-Анджелес и триумфальным выходом на красную дорожку «Золотого глобуса» Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас отдохнули на теплых островах. Там же, кстати, побывали и Павел Воля с Ляйсан Утяшевой и детьми. Обе пары опубликовали «атмосферные» фото.

Анастасия Волочкова в очередной раз бросила вызов хейтерам, считающим ее фигуру неидеальной: «Волочковский реверанс из Мальдив! Приятного вам похудения».

Дарья Повереннова путешествует по Италии и делится впечатлениями от посещения знаменитых музеев. А Чулпан Хаматова решила освоить катание на сноуборде.

Аглая Тарасова отдыхает с мамой Ксенией Раппопорт и младшей сестрой Софией.

Нефильтрованное счастье

Публикация от Аглая Тарасова (@aglayatarasova)

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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