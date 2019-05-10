Как звезды провели вторые майские: самые интересные фото и видео из Instagram

Ольга Кабо сходила с детьми на парад: «Поддержали с Витюшей и Танюшей шествие "Бессмертного полка", прошли в колонне с портретом деда-героя-подводника Якова Соломоновича Кабо. Почувствовали невероятную, объединяющую энергию события. На Красной площади царила атмосфера праздника, восторга, любви. И множество портретов героев войны возвышались над колонной! Уверена, с детства нужно приобщать детей к таким событиям, чтобы они "впитывали" историю страны, историю семьи... И понимали — "никто не забыт, ничто не забыто"».

Ляйсан Утяшева продемонстрировала семейную идиллию: «Радуюсь, как в детстве, когда приезжает нэнэйка (бабушка). Самые счастливые моменты! Вся семья в сборе».

Дарья Мороз показала красавицу-дочь от Константина Богомолова: «Ну, парни, держитесь! Та еще фифочка растет».

Дочка Григория Лепса отметила день рождения: