Как звезды провели вторые майские: самые интересные фото и видео из Instagram

Ольга Кабо сходила с детьми на парад: «Поддержали с Витюшей и Танюшей шествие "Бессмертного полка", прошли в колонне с портретом деда-героя-подводника Якова Соломоновича Кабо. Почувствовали невероятную, объединяющую энергию события. На Красной площади царила атмосфера праздника, восторга, любви. И множество портретов героев войны возвышались над колонной! Уверена, с детства нужно приобщать детей к таким событиям, чтобы они "впитывали" историю страны, историю семьи... И понимали — "никто не забыт, ничто не забыто"».
Ляйсан Утяшева продемонстрировала семейную идиллию: «Радуюсь, как в детстве, когда приезжает нэнэйка (бабушка). Самые счастливые моменты! Вся семья в сборе».
Дарья Мороз показала красавицу-дочь от Константина Богомолова: «Ну, парни, держитесь! Та еще фифочка растет».
Дочка Григория Лепса отметила день рождения:
Сергей Жуков поздравил сына: «Энджел, любимый наш! С днем рождения! Когда ты появился на свет сынок, мы уже знали, что тебе суждено перевернуть нашу с мамой судьбу! Ты наш первый сын! Ты продолжатель нашего рода, династии Жуковых) Но главное даже не это... Главное то, что в безграничном море нашей с мамой любви, ты каждый день открываешь нам свои новые и новые грани... Ты и мудрейшина и наивный ребенок, и актерище и человек до боли не терпящий несправедливости, и ласковый мальчишка и заводной хулиган, и прилежный ученик и шалопай. Ты наше большое, любимое чудо! Чудо дарованное нам Богом! Не зря, где то там на небесах, задолго до твоего рождения было решено назвать тебя именем Ангела! Здоровья тебе богатырского сыночек, счастья, удачи, моря радости и новых открытий! Мира и любви! Радости и безоблачного детства! С днем рождения, любимый».
«21 год Денечке! Счастлива быть в этот день рядом с тобой — моя любовь», — написала Кристина Орбакайте.
Максим Матвеев сходил с сыном в кино:
Евгений Папунаишвили растрогал подписчиков: «Любовь моя после моря и солнечных ванн передает мне привет».
Кристина Асмус похвасталась: «Сбылась одна из моих мечт!! Я побывала в мечети шейха Зайда в Абу-Даби. Это шедевр архитектуры, одна из крупнейших мечетей мира. Ни одна фотография ее величия, конечно, не передаст, но те, кто не был, поверьте на слово. Масштаб и роскошь просто поражают!!! Даже, когда фото пересматриваю — мурашки».
Эвелина Бледанс поделилась впечатлениями от поездки в Венецию: «"Гондолу мне, гондолу!" Не устаю восхищаться этим волшебным городом. 15 веков стоит и радует! Даст Бог — буду еще приезжать сюда и наслаждаться неповторимыми дворцами, улочками и каналами. Но, вот я подумала, как же тут жить?! Иногда затапливает, иногда вода попахивает, толпы туристов снующие круглосуточно по городу, все старенькое, маленькое... Вот уж действительно, что-то есть для праздников, а что-то для будней. Что-то для наслаждения, а что-то для жизни..».
Ирина Дубцова улетела на Мальдивы: «Злые вы (некоторые), уйду я от вас (от некоторых)». Стас Михайлов — в Италию. Эмин Агаларов с семьей — в Монако. Наталья Подольская продолжила отдых с семьей на Маврикии.
Алла Довлатова с детьми отдыхает в Сочи. Ксения Бородина с мужем прогулялись по крыше. Мария Кожевникова показала фото с дачного участка.
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Ей вторит Игорь Николаев: «11 мая. Вот такие у нас на участке весенние цветы».
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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