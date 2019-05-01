Как звезды провели майские выходные: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ксения Собчак поздравила маму: «Я точно знаю ,что любовь к жизни, витальность, сила характера ,умение дружить и бескорыстно помогать людям, навык быть стойкой в любых обстоятельствах- все это если и есть во мне хоть немного- то именно от тебя. Я буду продолжать следить за твоим ЗОЖ, и говорить «оставь ребенка в покое»,мы наверное не раз еще будем ругаться,но знай,это все от любви и знания,что ты самая родная и близкая)!! С днем рождения, мама!!!!».

Данила Козловский рассказал о сюрпризе, который подготовила для него его возлюбленная Ольга Зуева.