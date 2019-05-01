Как звезды провели майские выходные: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

В первые длинные майские выходные многие звезды отправились в теплые края. Ольга Кабо, Матильда Шнурова, Татьяна Навка и другие знаменитости дразнят читателей пляжными фотоснимками.
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А мы сегодня утром между солнцем ☀️ и дождем 🌧 ) То скрывались от ливня, то с восторгом плавали в Андаманском море 🌊))) Но! Уверена- у природы нет плохой погоды!!! Вы согласны? #ольгакабо #кабопутешественник #кабомамасын #витюша #кабосемья #amazingthailand #amazingromanceinthailand Платье @pinupstars 🎩 @oblique_russia @estelle_adony @chelyubeev_alex , спасибо за образ)))
Наталья Сенчукова, Екатерина Вилкова и Дарья Пынзарь поздравили свои половинки с годовщинами брака. Никита Джигурда и Марина Анисина отмечают годовщину венчания.
Дочь Татьяны Навки Саша Жулина отметила 19-й день рождения. Айза Анохина поздравила сына Сэма с девятилетием, а младшему сыну Лизы Боярской и Максима Матвеева исполнилось пять месяцев.
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С Днём Рождения, моя @sashazhulina! Ты моя опора, моя надежда, моё счастье, моя любовь!!! Ты даже не представляешь, как я тобой горжусь!!! 🙏🙏🙏 Мы все тебя очень любим и желаем исполнения твоих самых заветных желаний! ✨💗 Будь счастлива моя девочка!!!😇😇😇 #АлександраЖулина #моёсчастье #моягордость #СДнёмРождения #happybirthday 🎈 #ТатьянаНавка #МатьиДочь #МойСтаршийАнгел
Анна Нетребко дразнила кулинарными достижениями – пирожки, свекольная икра. От этих фотографий текут слюнки!
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Пирожки с капустой и с повидлом, как в детстве! Просто улёт! Спасибо Няне Марии и Ахаду ... я была на подмоге и вдохновении🤩 вместе мы сила! 💪💪💪👯♀️💃🏻 Amazing Russian Piroghi, like my mom did for me many years ago!!!! Thanks to Maria and Ahad @akhad_arturo for help!!! Together we are force!! 💪💪💪⭐️⭐️⭐️
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Свекла по Краснодарски😍 1 отварить свеклу ,2 натереть на терке, 3 мелко порезать и чуть поджарить лук , 4 добавить в сковороду к луку тертую свеклу и густую томатную пасту ГУСТУЮ! Тушить вместе минут 5 с добавлением соли и немного сахара, если свекла не сладкая. Выдавливаем чеснок и выключаем огонь. Подаётся в холодном виде, как икра. Идеальна с хрустящим хлебом, салатом Оливье или сырным салатом! 🤩 и вообще оч вкусно😍
Супруг Анны Нетребко, Юсиф Эйвазов, отметил свой день рождения в Вене. Всемирно известный оперный певец и его жена побывали на концерте Валерия Меладзе.
Ксения Собчак поздравила маму: «Я точно знаю ,что любовь к жизни, витальность, сила характера ,умение дружить и бескорыстно помогать людям, навык быть стойкой в любых обстоятельствах- все это если и есть во мне хоть немного- то именно от тебя. Я буду продолжать следить за твоим ЗОЖ, и говорить «оставь ребенка в покое»,мы наверное не раз еще будем ругаться,но знай,это все от любви и знания,что ты самая родная и близкая)!! С днем рождения, мама!!!!».
Данила Козловский рассказал о сюрпризе, который подготовила для него его возлюбленная Ольга Зуева.
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Вчера я был абсолютно счастливым. И не только потому, что в день рождения дарят подарки и случается невероятный концентрат любви и тепла. Я вчера совершенно точно фиксировал то самое «счастье», о котором мы так часто говорим и желаем друг другу. Оно было физическим. Я как будто, мог его потрогать, подержать в руках, положить в карман. Поиграться с ним. Какое то фантастическое чувство, откуда то из детства. Девочка моя, @_olyazueva спасибо тебе за это! Ты стала автором фантастических мгновений, который я запомню на всю жизнь. Друзья, @ekashyntseva @lunarelucie @olyaaston, Тамир, Марк! Которые приехали из разных стран, остановились с тобой в одной гостинице и как профессиональная агентура, делали все, чтобы с тобой не пересечься раньше времени 🤦♂️, а потом за какие то секунды появившееся в твоём номере и устроившие сюрприз года) Невероятная поездка по рекам этого несусветно красивого и великого города (каждый раз, буквально, столбенеешь от его красоты). Прекрасный обед перед спектаклем и наконец сам «Вишневый сад», с лучшими партнерами на земле, в родном доме, моем театре, который я так сильно люблю. И наконец, этот обвал любви и тепла, который вчера произошёл после спектакля, на поклонах. Спасибо Вам за цветы, за Ваши подарки, пожелания, торты, за такие сильные эмоции и чувства. Ничего не прошло мимо меня. Вы все вчера сделали день, который я никогда не забуду. Спасибо! ❤️ P.S. От сердец на поклонах я ещё долго буду приходить в себя)
Длинные выходные не стали причиной для отказа от ЗОЖ – Елена Исинбаева, Анфиса Чехова, Жасмин, Любовь Толкалина и другие знаменитости опубликовали «спортивные» фотографии.
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Я убеждена на собственном опыте, что любой человек может получать удовольствие от физических упражнений! Главное выбрать тот вид спорта или физ нагрузок, который по душе! И хорошего тренера, тоже по душе! Или группу интересную, куда будет тянуть и где будут приятные вам люди! Насиловать себя бегом, если ты его ненавидишь, или аэробикой, если тебе не нравится скакать - это никогда не пойдет на пользу! Потому что наша психология будет сопротивляться, мы станем заставлять себя плестись на занятия, а наш внутренний ребёнок будет пребывать в унынии и стрессе😥 Стресс не лучший помощник в развитии, и уж точно то, что вызывает отторжение и стресс не станет вашей постоянной привычкой! Я для себя нашла йогу! Не сразу. Сначала она мне казалась скучнейшим занятием, но я до нее доросла! Вы знаете, что йога, вошедшая в привычку, с правильными ассанами и пранайамами ( дыхательные упражнения) может расширять сознание не хуже наркотика. Поэтому многие бывшие наркоманы в зрелом возрасте подсаживаются на йогу. Такой же кайф, только полезный и без смертельного риска и разрушающих последствий. Наркотики я никогда не пробовала, мне не с чем сравнивать... Но от йоги, когда она входит в режим, я чувствую себя слегка под шафе☺️ Только с координацией всё в порядке и язык не заплетается, но внутри бабочки, как от бокальчика просекко☺️ #loveyoga #йогадома #йоганутая #миртрудмай
Мария Кожевникова, Эмин Агаларов и другие звезды поделились нежными снимками с детьми. Марина Юдашкина показала забавные фотографии своих внуков Анатолия и Аркадия.
Оксана Федорова, Тина Канделаки и другие знаменитости показали фото с домашними животными. Егор Бероев удивил трюком, который делает его собака Маруся, а той-терьер Гнома Гномыча Фифа продемонстрировала отличную растяжку, совсем как ее хозяин.
Анастасия Волочкова устроила жаркие танцы на высоких каблуках: «Вот мы вчера отожгли весело! 😂🤣 В «Береза-бар» нашего любимого @novahoff_spa_hotel Я танцевала на каблуках 15 см..🤣 Как здорово, когда есть любимый, когда есть друзья, когда чувство радости не покидает сердце и когда можно жить счастливо!🌺❤️🙏🏻😊💃🏼 Смех и радость украшают жизнь».
Александр Буйнов принял участие в концерте ко Дню победы, организованном Львом Лещенко.
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И который год уже Лещенко и компания проводит праздничный концерт посвященный Великой Победе!И всегда это происходит на станции Крекшино у памятника Солдату! Спасибо всем,кто пришел на этот Праздник!Ветеранам низкий поклон!Отдельное спасибо байкерам из Селятино-«Мотосело» за особенную атмосферу! И всем артистам,участвовавшим в этом концерте спасибо,и как здорово,что с нами был свежий кавалер ордена «Герой труда» Василий Лановой! Лучший концерт всегда у нас в деревне,ха-ха-теперь это Москва! P.S.Не хотел,но придется отметить «язвенников»!Товарищи,День Победы -это праздник,когда все,все надевают государственные и ведомственные награды! Так что уберите свои кривые ухмылочки и улыбнитесь по-человечески красиво во весь рот!С Праздником!
Надежда Михалкова поздравила племянников с днями рождения, а Дмитрий Маликов поработал регистратором – певец провел церемонию регистрации брака.
Кристина Асмус поделилась откровенным снимком с забавными «фирменными» хештегами.
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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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