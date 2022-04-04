Как звезда фильма «Берегите женщин» играла жизнерадостных девушек, умирая от рака

Галина Веневитинова родилась 4 апреля 1949 года в Москве. Она с детства увлекалась актерской игрой и ходила в драмкружок. После окончания школы она смогла устроиться в театр, не имея актерского образования. В ней сразу разглядели талант. Позже она все-таки поступила в ГИТИС, а после окончания института попала в МТЮЗ. Там она служила до конца своих дней, сообщает Starhit.

«В работе над каждым персонажем актриса вдохновенна, изобретательна, неутомима, требовательна к себе и коллегам. Веневитинова обладает незаурядными музыкальными способностями. Красивый голос, пластика, тонкое чувство юмора, сценическое обаяние — неотъемлемые свойства дарования актрисы», — отзывался о Галине главный режиссер Юрий Жигульский.

В 1980-м артистку пригласили на пробы в картину «Берегите женщин». Веневитинова сыграла в фильме веселую девушку-механика. Этот образ сразу полюбился и зрителям, и критикам. Все пророчили актрисе блестящие перспективы. Однако, все сложилось не так радужно.

Еще до съемок в фильме Галина начала жаловаться на сильную усталость и недомогание. Веневитинова обратилась к врачу, а обследование показало, что у нее лимфосаркома. Артистка не стала никому рассказывать о недуге и продолжала работать. Роль улыбчивой дворничихи Маруси в фильме «Просто ужас!» стала для нее последней. Галина мучалась от адских болей, но приходила на все репетиции вовремя и выкладывалась на все сто. 29 декабря 1983 года сердце актрисы перестало биться. Ей было всего 34 года.