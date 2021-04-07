Как звезда 1990-х Керсти Элли едва не лишилась карьеры и перспектив из-за лишнего веса
Фото: East News
Керсти Элли родилась в 1951 году в многодетной семье. Ее карьера в кино не была ранней, как случалось у многих знаменитостей. Первым ее заметным появлением в кино стала роль Саавик в фильме «Звездный путь 2: Гнев Хана» в 1982 году. К тому времени темноволосой красотке исполнился 31 год. За эту роль ее как лучшую актрису второго плана номинировали на «Сатурн».
Справедливости ради стоит отметить, что до этого она засветилась в нескольких «долгоиграющих» сериалах. За роль в одном из них — «Чирс» — получила «Золотой глобус» и «Эмми».
Фото: Kinopoisk.ru
В начале 1980-х она снялась еще в нескольких сериалах, а после последовали более серьезные предложения («Охота на роботов», 1984; номинация на премию «Сатурн» как лучшая актриса второго плана; «Север и Юг», 1985; «Старк», 1986; «Огонь на поражение», 1988, и другие фильмы).
В Керсти Элли сочетаются драматический и комедийный таланты. Последний проявился в фильме 1989 года «Уж кто бы говорил», где она сыграла с Джоном Траволтой. Работа над фильмом и двумя его приквелами сделала их не только кинопартнерами на несколько лет, но и лучшими друзьями на всю жизнь.
Фото: East News
«Керсти навсегда моя любимая партнерша в кино. Я ее обожаю», — откровенно не раз признавался Джон в интервью.
Только в 1990 году на экраны вышло сразу пять фильмов с участием Керсти — карьера ее развивалась стремительно. Режиссеры буквально выстраивались в очередь к красавице со звучным голосом и шикарной фигурой. В итоге за десятилетие Керсти Элли «выдала» 25 фильмов, самыми известными из которых стали: «Двое: Я и моя тень», «Костолом», мини-сериал «Последний Дон», «Разбирая Гарри».
Личная жизнь красотки тоже не стояла на месте. Первым ее супругом стал ее одноклассник и однофамилец Боб Элли. Но их брак продержался всего семь лет — в 1977-м они развелись. Второй раз под венец Керсти пошла с актером Паркером Стивенсоном. Их свадьба состоялась в 1983 году, а развод — в 1997-м. Своих детей у пары не было, но они усыновили сына и дочь. После расставания экс-супруги оформили совместную опеку над Уильямом и Лилли.
Кстати, сын уже сделал родителей бабушкой и дедушкой.
Фото: East News
В 1997 году Керсти начала сниматься в главной роли в сериале «Салон Вероники». И за время работы в картине актриса начала то набирать, то терять вес. Костюмеры за несколько лет порядком намучились с главной героиней, подгоняя под нее наряды. Порой Элли толстела так стремительно, что маскировать ее лишний вес становилось все труднее.
Кто-то списывал все на раннюю менопаузу, а кто-то прямо обвинял Керсти в обжорстве. Даже ее лучший друг Джон Траволта в шутку обронил, что в ресторане, даже придерживаясь диеты, Элли не откажется от копченых ребрышек.
В 2000 году сериал закрыли. Поползли слухи, что это случилось из-за того, что Керсти не может совладать со своим весом. Дошло до того, что при росте 178 см, она весила 90, 100, 112 и даже 135 кг. На публике она делала вид, что это ее совсем не волнует, ведь ощущение внутреннего счастья важнее диет, но уже задумывалась о том, как вернуть себе былую стройность.
Фото: East News
В 2005 году Керсти Элли снялась в «Полной актрисе», комедии об одержимости прессой тем, как выглядят знаменитости. В то же время она выпустила книгу «Как потерять свою задницу и вернуть себе жизнь». Борьбу с весом она вела публично, даже появлялась в шоу Опры Уинфри, заключив с ней контракт на несколько эфиров.
В 2011-м актриса стала участницей проекта «Танцы со звездами», где ее партнером стал американо-украинский чемпион мира по латинским танцам Максим Чмерьковский. На тот момент Керсти было 60 лет, Максиму — 31. Они стали одной из самых ярких и страстных пар проекта, заняв второе место.
На многих мероприятиях и красных дорожках Керсти и Максим появлялись вместе, держась за руки. Отношения они не комментировали, но многие подозревали, что у них роман. Однажды Элли засняли целующейся с молодым человеком, очень похожим на Чмерьковского.
Фото: Getty Images
Участие в «Танцах со звездами» помогло актрисе избавиться от нескольких злосчастных килограммов. Правда, одновременно она рекламировала БАДы, которые якобы помогают ей худеть. Тогда на Керсти Элли подали в суд, обвинив ее в том, что «пилюли» не работают, а результата она достигла благодаря усиленным тренировкам. Она вынуждена была убрать провокационные надписи с препарата и выплатить несколько сотен тысяч долларов компенсации за недостоверную информацию.
Фото: Getty Images
Борьба Керсти Элли с весом похожа на качели: то она оказывается наверху, то вверх взлетает цифра на весах. По последним данным, актриса удерживает планку в 90 килограммов и выглядит довольной.
Фото: Getty Images
В последние годы Керсти принимает участие в основном в ток-шоу, снимается мало. Так, в 2013-м вышел фильм «Продавцы детей». После она появилась в рейтинговом сериале «Королевы крика», затем — в сериале «С чистого листа», а в прошлом году — в фильме «Ты не можешь забрать мою дочь».
Фото и видео: Getty Images, East News, Instagram Керсти Элли, Келли Престон, ABC, кадр фильма «Уж кто бы говорил», kirstiealley.com
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