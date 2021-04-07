Как звезда 1990-х Керсти Элли едва не лишилась карьеры и перспектив из-за лишнего веса

В 1997 году Керсти начала сниматься в главной роли в сериале «Салон Вероники». И за время работы в картине актриса начала то набирать, то терять вес. Костюмеры за несколько лет порядком намучились с главной героиней, подгоняя под нее наряды. Порой Элли толстела так стремительно, что маскировать ее лишний вес становилось все труднее.

Кто-то списывал все на раннюю менопаузу, а кто-то прямо обвинял Керсти в обжорстве. Даже ее лучший друг Джон Траволта в шутку обронил, что в ресторане, даже придерживаясь диеты, Элли не откажется от копченых ребрышек.

В 2000 году сериал закрыли. Поползли слухи, что это случилось из-за того, что Керсти не может совладать со своим весом. Дошло до того, что при росте 178 см, она весила 90, 100, 112 и даже 135 кг. На публике она делала вид, что это ее совсем не волнует, ведь ощущение внутреннего счастья важнее диет, но уже задумывалась о том, как вернуть себе былую стройность.