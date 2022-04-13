Как живут и чем занимаются наследники скандального рок-музыканта Сергея Шнурова

Первая жена Сергея, Мария Исмагилова, в 1993 году подарила музыканту дочь Серафиму. Развод случился с приходом популярности к группе «Ленинград». Мария не выносила повышенного внимания к себе и скандального поведения супруга.

«Тогда общаться с Серафимой Сергею никто не запрещал. Девочка даже приходила на репетиции к группе и на съемки клипа», — рассказал первый директор группы Денис Рубин «Комсомольской правде».

В школе никто и не догадывался, что Серафима дочь известного артиста. Ведь девочка вела себя тихо и скромно, прилежно училась и не хвасталась родством со звездой. Сходство с отцом у девочки начало проявляться только в институте. Она тоже выбрала для себя творческий путь и стала графическим дизайнером. На данный момент девушке 28 лет.