Как живут и чем занимаются наследники скандального рок-музыканта Сергея Шнурова
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Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press
Первая жена Сергея, Мария Исмагилова, в 1993 году подарила музыканту дочь Серафиму. Развод случился с приходом популярности к группе «Ленинград». Мария не выносила повышенного внимания к себе и скандального поведения супруга.
«Тогда общаться с Серафимой Сергею никто не запрещал. Девочка даже приходила на репетиции к группе и на съемки клипа», — рассказал первый директор группы Денис Рубин «Комсомольской правде».
В школе никто и не догадывался, что Серафима дочь известного артиста. Ведь девочка вела себя тихо и скромно, прилежно училась и не хвасталась родством со звездой. Сходство с отцом у девочки начало проявляться только в институте. Она тоже выбрала для себя творческий путь и стала графическим дизайнером. На данный момент девушке 28 лет.
Вторая жена Шнурова подарила Сергею сына Аполлона. На сегодняшний день юноше уже 20 лет. После развода со звездой женщина с сыном уехали в Италию. Именно там мальчик получил образование. В 2019 году он стал выпускником частной британской школы Caxton в Валенсии. К слову, один год обучения там обходится в 2 миллиона рублей.
Аполлон часто приезжает в Петербург. Он выбрал для себя путь художника и уже провел свою первую выставку в северной столице России. Шнуров-младший рисует картины на заказ, чем и зарабатывает себе на жизнь.
Рождение младшего ребенка Шнуров подтвердил лишь в 2021 году. Его родила 30-летняя Ольга Абрамова, на которой Сергей женат с 2018 года. О нем пока мало, что известно.
Фото: Global Look Press