«Как живописно!»: пользователи Сети обсуждают фото Марии Порошиной в поле с подсолнухами

Мария Порошина порадовала поклонников ярким солнечным фото, сделанным в поле с подсолнухами.
«Мария эта фотка отражает Вашу сущность, Вы солнышко и в своей стихии)))», «Очень красивое летнее фото супер!», «Как живописно!!!🤗», «Так красиво!😍 И вы такая красивая!», «С каждым годом все красивее!Настоящая счастливая женщина!», — восхищаются фолловеры.
«Очень нежно и солнечно 🌞 Вы красавица 🌻🌻🌻», «В жизни вы красивей, изящны, а в сериале «Родители» совсем другая», «Девушка-Весна!!!», «Даже не буду подхалимом. Действительно Вы мне давно нравитесь», «Как можно быть такой красивой😍», — делятся эмоциями поклонники Порошиной.
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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram
Видео: YouTube
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