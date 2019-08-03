«Как живописно!»: пользователи Сети обсуждают фото Марии Порошиной в поле с подсолнухами

«Очень нежно и солнечно 🌞 Вы красавица 🌻🌻🌻», «В жизни вы красивей, изящны, а в сериале «Родители» совсем другая», «Девушка-Весна!!!», «Даже не буду подхалимом. Действительно Вы мне давно нравитесь», «Как можно быть такой красивой😍», — делятся эмоциями поклонники Порошиной.

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