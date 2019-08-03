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«Как живописно!»: пользователи Сети обсуждают фото Марии Порошиной в поле с подсолнухами

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мария Порошина

Фото: Instagram Марии Порошиной
Актриса показала солнечный кадр.

Мария Порошина порадовала поклонников ярким солнечным фото, сделанным в поле с подсолнухами.

«Мария эта фотка отражает Вашу сущность, Вы солнышко и в своей стихии)))», «Очень красивое летнее фото супер!», «Как живописно!!!🤗», «Так красиво!😍 И вы такая красивая!», «С каждым годом все красивее!Настоящая счастливая женщина!», — восхищаются фолловеры.

«Очень нежно и солнечно 🌞 Вы красавица 🌻🌻🌻», «В жизни вы красивей, изящны, а в сериале «Родители» совсем другая», «Девушка-Весна!!!», «Даже не буду подхалимом. Действительно Вы мне давно нравитесь», «Как можно быть такой красивой😍», — делятся эмоциями поклонники Порошиной.

А вам нравится Мария Порошина?

Больше о Марии Порошиной вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

Видео: YouTube

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