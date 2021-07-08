Как живет звезда «Сибириады» и «Убойной силы» Евгений Леонов-Гладышев после травмы головы
Уже три года любимый миллионами поклонников артист борется за свое здоровье. Рядом с ним все это время находится любимая женщина Елена Скрипкина. Недавно в прессе появилась информация, что она не дает больному избраннику видеться с друзьями и коллегами. якобы, прячет его ото всех.
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Фото: Kinopoisk.ru
«Кто-то пытается спекулировать ради своего хайпа, — прокомментировала она. — Все, кто хочет видеть Евгения Борисович, встречаются с ним. Но из-за пандемии мы вынуждены сократить контакты. Иначе можно все легко нарушить».
По ее словам, состояние Евгения Леонова-Гладышева сейчас лучше, чем раньше. Актер три раза год проходит курсы реабилитации в санатории. Восстановительные процедуры понадобятся ему теперь всю жизнь.
«Речь у него так и не восстановилась полностью. Но нас сразу предупредили, что это будет длительный процесс. С памятью дела тоже не очень хороши», — рассказала она.
Народный артист РФ Евгений Леонов-Гладышев снялся в 90 фильмах. Он также известен как актер дубляжа. В его фильмографии такие известные картины, как «Ненависть», «Сибириада», «Убойная сила», «Моя граница», «Гибель империи» и многие другие.
Фото и видео: кадры фильмов, Kinopoisk.ru, «Блеф-клуб», Russian Look/ Global Look press
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