Как живет звезда «Сибириады» и «Убойной силы» Евгений Леонов-Гладышев после травмы головы

«Кто-то пытается спекулировать ради своего хайпа, — прокомментировала она. — Все, кто хочет видеть Евгения Борисович, встречаются с ним. Но из-за пандемии мы вынуждены сократить контакты. Иначе можно все легко нарушить».

По ее словам, состояние Евгения Леонова-Гладышева сейчас лучше, чем раньше. Актер три раза год проходит курсы реабилитации в санатории. Восстановительные процедуры понадобятся ему теперь всю жизнь.

«Речь у него так и не восстановилась полностью. Но нас сразу предупредили, что это будет длительный процесс. С памятью дела тоже не очень хороши», — рассказала она.

Народный артист РФ Евгений Леонов-Гладышев снялся в 90 фильмах. Он также известен как актер дубляжа. В его фильмографии такие известные картины, как «Ненависть», «Сибириада», «Убойная сила», «Моя граница», «Гибель империи» и многие другие.