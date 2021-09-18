Как живет Наталья Варлей: актриса поменяла роскошную квартиру на деревенский дом за 6 млн рублей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Natalya Loginova/Russian Look
Сама актриса предпочла жить в небольшом загородном поселке в 40 км от Москвы, дом в котором она подарила своей маме. После смерти родственницы Варлей переехала в него и живет одна. Рядом с 2-х этажным коттеджем небольшой огород, цветы, качели, гриль и, конечно же, баня. Все, что нужно для спокойной и размеренной жизни после шумного города.
Как сообщает KP.RU, на участке актрисы много берез, а сразу за забором начинается лес. На веранде у дома более десяти мисок для кошек. Сама Наталья воспитывает только двоих питомцев, но также с удовольствием подкармливает уличных.
Недавно программа Первого канала «На даче» помогла актрисе обустроить территорию рядом с домом. А внутри дом звезды советского кино обставлен достаточно просто. Варлей предпочитает роскошным интерьерам скромный и лаконичный дизайн.
Фото и видео: Global Look Press, Instagram