Как живет Наталья Варлей: актриса поменяла роскошную квартиру на деревенский дом за 6 млн рублей

Как сообщает KP.RU, на участке актрисы много берез, а сразу за забором начинается лес. На веранде у дома более десяти мисок для кошек. Сама Наталья воспитывает только двоих питомцев, но также с удовольствием подкармливает уличных.

Недавно программа Первого канала «На даче» помогла актрисе обустроить территорию рядом с домом. А внутри дом звезды советского кино обставлен достаточно просто. Варлей предпочитает роскошным интерьерам скромный и лаконичный дизайн.