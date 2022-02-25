Как живет и чем занимается старший сын Владимира Высоцкого

Аркадий Высоцкий нашел себя за кадром. Последние 30 лет он пишет сценарии. Он приложил руку не менее чем к 20 фильмам и сериалам. Аркадий работал над такими картинами, как «Письма к Эльзе», «Неотложка-2», «Батюшка», «Три дня до весны», «Тот, кто читает мысли» и другие.

Еще будучи студентом Аркадий обзавелся семьей. Всего за спиной сына Высоцкого три брака и пятеро детей. Его младшим наследникам сейчас 17 и 16 лет, сообщает «Экспресс газета».

59-летний Аркадий не забывает об отце, но в отличии от младшего брата, он не хочет зарабатывать на его имени. Напомним, что Никита Высоцкий является директором музея имени своего отца, а также участвует во всех мероприятиях, связанных со знаменитым музыкантом. Помимо этого он стал сценаристом фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой», который не оценили поклонники творчества Владимира. Не исключено, что когда-нибудь и Аркадий решится написать сценарий к фильму об отце.