Как живет 91-летняя актриса Нина Ургант, страдающая тяжелым заболеванием
Легендарная актриса и бабушка Ивана Урганта, Нина Ургант, в последние месяцы борется с тяжелым заболеванием. Как она ранее признавалась сама, на нервной почве.
О своей болезни актриса говорить не хочет — особенно обсуждать ее на тв-шоу.
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Aleksandr Sternin/Russian Look
«У меня действительно болезнь Паркинсона. От нее нет лекарств. А так хочется, чтобы не болели кости, чтобы не отнимались ноги. Я не хочу, чтобы по "Первому каналу" мне, как одной актрисе, забыла ее имя, собирали деньги в качестве помощи», — ранее говорила артистка.
Сейчас она почти не выходит из дома в Санкт-Петербурге, где осталась жить, несмотря на близкие отношения со своим внуком Иваном Ургантом, который неоднократно предлагал бабушке переехать в Москву.
Журналисты издания «Собеседник» позвонили артистке, чтобы узнать, как она себя чувствует — трубку подняла сиделка.
«Нина Николаевна спит. Даже не знаю, когда она сможет поговорить с вами. Она мыслит нормально, разговаривает. Но, когда проснется, я не знаю. Будить не буду», — рассказала женщина.
Фото: Global Look Press
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