Как живет 91-летняя актриса Нина Ургант, страдающая тяжелым заболеванием

Сейчас она почти не выходит из дома в Санкт-Петербурге, где осталась жить, несмотря на близкие отношения со своим внуком Иваном Ургантом, который неоднократно предлагал бабушке переехать в Москву.

Журналисты издания «Собеседник» позвонили артистке, чтобы узнать, как она себя чувствует — трубку подняла сиделка.

«Нина Николаевна спит. Даже не знаю, когда она сможет поговорить с вами. Она мыслит нормально, разговаривает. Но, когда проснется, я не знаю. Будить не буду», — рассказала женщина.