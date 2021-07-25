Как живет 19-летняя дочь Бориса Немцова после развода
Дочь политика и общественного деятеля Бориса Немцова, который ушел из жизни в 2015 году, Дина, вышла замуж за Димитрия Матевосова в августе прошлого года, а уже через восемь месяцев, накануне своего дня рождения, решила подать на развод.
«Мое 19-летие началось с решения развестись. 31 марта в 20:30 я плакала, в 23:40 делала макияж, чтобы хоть как-то собраться, а 1 апреля в 0:00 я задувала свечи, зная, что следующий год жизни будет совершенно иным», — рассказала Дина «StarHit».
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @dinanemtsova_/Instagram
Немцова отметила, что закончить отношения на дружеской ноте у молодых людей не получилось.
«С этого момента прошло четыре месяца. Они были непростыми, наполненными интенсивной работой над собой и самоанализом», — добавила студентка.
После развода Дина полностью погрузилась в учебу и посвящает все свободное время себе и друзьям. Девушка старается полностью загрузить свои дни, чтобы не думать о внутренних переживаниях: «Я стала гораздо взрослее и самостоятельнее. Несмотря на все трудности, окончила первый курс на отлично».
Немцова уверена, что после расставания она ощутила прилив сил, и желание жить. «Во мне нет ни обиды, ни сожалений. Спасибо за все, что со мной происходило и происходит. Кажется, это и есть молодость. После дождя всегда выходит солнце», — отметила дочь политика.
Напомним, Дина Немцова вышла замуж за студента Димитрия Матевосова в возрасте 18 лет в августе 2020 года. Пара с размахом отметила торжество, несмотря на ковидные ограничения. До брака влюбленные встречались около 4-х лет. В мае 2021 года Дина и Димитрий объявили о разводе.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press
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