Как живет 19-летняя дочь Бориса Немцова после развода

«С этого момента прошло четыре месяца. Они были непростыми, наполненными интенсивной работой над собой и самоанализом», — добавила студентка.

После развода Дина полностью погрузилась в учебу и посвящает все свободное время себе и друзьям. Девушка старается полностью загрузить свои дни, чтобы не думать о внутренних переживаниях: «Я стала гораздо взрослее и самостоятельнее. Несмотря на все трудности, окончила первый курс на отлично».

Немцова уверена, что после расставания она ощутила прилив сил, и желание жить. «Во мне нет ни обиды, ни сожалений. Спасибо за все, что со мной происходило и происходит. Кажется, это и есть молодость. После дождя всегда выходит солнце», — отметила дочь политика.

Напомним, Дина Немцова вышла замуж за студента Димитрия Матевосова в возрасте 18 лет в августе 2020 года. Пара с размахом отметила торжество, несмотря на ковидные ограничения. До брака влюбленные встречались около 4-х лет. В мае 2021 года Дина и Димитрий объявили о разводе.