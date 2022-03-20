Осталась в США с бабушкой и папой: как изменилась жизнь дочери покойной Евгении Брик

После смерти Евгении ее близкие продолжают жить в Лос-Анджелесе. Муж актрисы Валерий Тодоровский, их дочь Зоя, а также мама Евгении Галина живут в доме семьи в Калифорнии, находящемся в 15 минутах от океана, сообщает KP.RU.

12-летняя наследница актрисы и режиссера ходит в американскую школу, занимается музыкой и не забывает учить русский язык. Зоя родилась и выросла в США, где уже начала строить актерскую карьеру, снявшись в сериале «ОА» для Netflix.