Осталась в США с бабушкой и папой: как изменилась жизнь дочери покойной Евгении Брик
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
После смерти Евгении ее близкие продолжают жить в Лос-Анджелесе. Муж актрисы Валерий Тодоровский, их дочь Зоя, а также мама Евгении Галина живут в доме семьи в Калифорнии, находящемся в 15 минутах от океана, сообщает KP.RU.
12-летняя наследница актрисы и режиссера ходит в американскую школу, занимается музыкой и не забывает учить русский язык. Зоя родилась и выросла в США, где уже начала строить актерскую карьеру, снявшись в сериале «ОА» для Netflix.
Фото: Google Maps
Зоя Тодоровская была очень привязана к матери. Евгения никогда не обращалась к услугам нянь и сиделок. Вплоть до своей болезни и переезда в США матери Галины, Брик справлялась с воспитанием дочери самостоятельно.
Супруг артистки Валерий Тодоровский очень любил Евгению. Пара была вместе 20 лет и несмотря на большую разницу в возрасте (19 лет) считалась одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Пандемия еще больше сблизила супругов, они даже решились завести второго ребенка. Именно тогда Евгения и узнала о страшном диагнозе, который разрушил ее мечты снова стать матерью.
Фото: Instagram, Global Look Press, Google Maps