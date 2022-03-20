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Осталась в США с бабушкой и папой: как изменилась жизнь дочери покойной Евгении Брик

40-летняя российская актриса театра и кино Евгения Брик ушла из жизни 10 февраля в Лос-Анджелесе. Долгое время звезда фильма «Стиляги» лечилась от онкологического заболевания. Теперь семью артистки больше всего заботит судьба ее единственной дочери Зои.
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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
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Евгения Брик

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

После смерти Евгении ее близкие продолжают жить в Лос-Анджелесе. Муж актрисы Валерий Тодоровский, их дочь Зоя, а также мама Евгении Галина живут в доме семьи в Калифорнии, находящемся в 15 минутах от океана, сообщает KP.RU.

12-летняя наследница актрисы и режиссера ходит в американскую школу, занимается музыкой и не забывает учить русский язык. Зоя родилась и выросла в США, где уже начала строить актерскую карьеру, снявшись в сериале «ОА» для Netflix.

Дом семьи Евгении Брик в Лос-Анджелесе

Дом семьи Евгении Брик в Лос-Анджелесе

Фото: Google Maps

Зоя Тодоровская была очень привязана к матери. Евгения никогда не обращалась к услугам нянь и сиделок. Вплоть до своей болезни и переезда в США матери Галины, Брик справлялась с воспитанием дочери самостоятельно.

Супруг артистки Валерий Тодоровский очень любил Евгению. Пара была вместе 20 лет и несмотря на большую разницу в возрасте (19 лет) считалась одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Пандемия еще больше сблизила супругов, они даже решились завести второго ребенка. Именно тогда Евгения и узнала о страшном диагнозе, который разрушил ее мечты снова стать матерью.

Фото: Instagram, Global Look Press, Google Maps

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