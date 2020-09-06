Как жених с невестой: Пресняков с молодой супругой в образе молодоженов впечатлили фанатов

Модель Алена Краснова вместе со своим мужем Никитой Пресняковым побывали на свадебной церемонии друзей. Для торжества супруги выбрали соответствующие наряды – Никита облачился в смокинг, а Алена – нежно-розовое платье, которое некоторые поклонники сравнили со свадебным нарядом. Свой образ модель дополнила металлической сумочкой, а волосы собрала в аккуратный высокий хвост. Фанаты остались в восторге от внешнего вида пары и засыпали влюбленных многочисленными комплиментами. «Какая невероятная пара!», «Вы как жених с невестой», «Очень красивые и счастливые», «Очень гармонично смотритесь» «Шикарные», «Сразу видна любовь», «Я вас обожаю, ребята! Вы самые красивые», «Алена как статуэтка», «Рыцарь и куколка».