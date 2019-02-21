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«Как же я ревела в ломбарде, сдавая свой крестик»: Седокова рассказала о финансовых проблемах из-за ипотеки

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Анна Седокова

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36-летняя певица не так давно пережила неприятности при переезде в собственную большую квартиру.

Не так давно Анна Седокова поделилась с подписчиками своего микроблога прекрасной новостью — она стала обладательницей собственной большой квартиры в центре Москвы. Однако прежде чем получить возможность начать там ремонт, Анне пришлось понервничать из-за ипотеки и даже сдать в ломбард свой нательный крестик.

«Вам все одобрили, у вас есть две недели, чтобы собрать сумму первоначального взноса». «Десять процентов?» — спрашиваю я радостно. «Нет, не 10, а 30». И слыша мое замешательство в трубке, добавляют: «Если вы их не найдете и просрочите, вам уже ипотеку никогда не одобрят». Что тут началось! Меня охватило полнейшее отчаяние. Помню, как сижу в туалете на полу и размышляю над тем, что надо продать свой крестик, чтобы наскрести денег. В результате я, Анна Седокова, невероятная и потрясающая, сажусь в машину и везу крестик в ломбард. Как я ревела там, в этом ломбарде! Меня спрашивают: сдаем? Сдаем, говорю. А сама плачу», — рассказала Седокова в интервью журналу «Теленеделя».

Однако полученных денег не хватило, и звезде пришлось обратиться за помощью ко всем друзьям и знакомым. В последний момент все-таки нашелся приятель Анны, который смог одолжить ей крупную сумму на два месяца. «Ревели все — от счастья и пережитого волнения. А больше всех ревела я. Плакала и говорила себе: «Ну почему?! Я же взрослая, известная, популярная, много работаю, почему у меня все так?!» — эмоционально заявила исполнительница. Она добавила, что обязательно справится с этой «черной полосой» в жизни, поскольку дети — Алина, Моника (с которой ей наконец разрешили видеться на территории США) и Гектор — очень поддерживают маму.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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