«Как же я ревела в ломбарде, сдавая свой крестик»: Седокова рассказала о финансовых проблемах из-за ипотеки

Не так давно Анна Седокова поделилась с подписчиками своего микроблога прекрасной новостью — она стала обладательницей собственной большой квартиры в центре Москвы. Однако прежде чем получить возможность начать там ремонт, Анне пришлось понервничать из-за ипотеки и даже сдать в ломбард свой нательный крестик.

«Вам все одобрили, у вас есть две недели, чтобы собрать сумму первоначального взноса». «Десять процентов?» — спрашиваю я радостно. «Нет, не 10, а 30». И слыша мое замешательство в трубке, добавляют: «Если вы их не найдете и просрочите, вам уже ипотеку никогда не одобрят». Что тут началось! Меня охватило полнейшее отчаяние. Помню, как сижу в туалете на полу и размышляю над тем, что надо продать свой крестик, чтобы наскрести денег. В результате я, Анна Седокова, невероятная и потрясающая, сажусь в машину и везу крестик в ломбард. Как я ревела там, в этом ломбарде! Меня спрашивают: сдаем? Сдаем, говорю. А сама плачу», — рассказала Седокова в интервью журналу «Теленеделя».