logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Как же не хватает»: родные и друзья Веры Глаголевой скорбят по ней спустя год после ее ухода из жизни

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 8

Вера Глаголева

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Ровно год назад, 16 августа 2017 года, актриса и режиссер Вера Глаголева скончалась после долгой борьбы с раком.

16 августа — день, когда многие вспоминают «ангела с печальными глазами» Веру Глаголеву. Известная актриса, режиссер и многодетная мама ушла из жизни после безуспешной борьбы с раком, о которой предпочла не рассказывать даже близким. В этот день две из дочерей Глаголевой, Анна Нахапетова и Анастасия Овечкина, опубликовали фотографии мамы и написали, что все еще скорбят по ней.

Как же тебя не хватает...16.08.17.

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)

16 августа. Год без мамы...

Публикация от Анна Нахапетова (@anahapetova)

А подруги Веры рассказали журналу StarHit, как эта хрупкая и изящная блондинка изменила их жизни. «На репетициях съемок фильма «Чертово колесо» я буквально напиталась ее женственностью, которая проявлялась в каждой детали: в жестах, в манере общения, в стиле», — вспоминает актриса Алена Бабенко.

Оказалось, что за два дня до смерти Вера Витальевна отправила другой своей подруге Марине Могилевской электронное письмо: «Часто открываю почту. Вера постоянно присылала интересные статьи, а потом мы часами могли обсуждать их по телефону. За два дня до того, как Верочки не стало, получила мейл с традиционной припиской: «Обязательно посмотри!» Там была ссылка на фильм молодого режиссера Эдуарда Бордукова «Коробка». Вера до последнего не теряла интерес к тому, что происходит вокруг. Ее место в моей жизни теперь пустует, и вряд ли его кто-то займет…».

Фото: Anatoly Lomokhov, Pravda Komsomolskaya / Global Look Press, Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Из скромной брюнетки в роковую блондинку: многодетная мама Глафира Тарханова удивила фанатов новым образом
Постройневшая Юлия Проскурякова показала модницу дочь
«Подлая и жадная»: подруга Елены Степаненко подробно рассказала об ее отношениях с мужем
«Мать проговорилась»: в Сети обсуждают беременность молодой помощницы 72-летнего Евгения Петросяна
Ксения Собчак попала впросак в платье за 45 тысяч рублей
Осиные талии и интригующие декольте: Вера Брежнева и ее дочь Соня Киперман выглядели сестрами на светском мероприятии