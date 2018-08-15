«Как же не хватает»: родные и друзья Веры Глаголевой скорбят по ней спустя год после ее ухода из жизни

16 августа — день, когда многие вспоминают «ангела с печальными глазами» Веру Глаголеву. Известная актриса, режиссер и многодетная мама ушла из жизни после безуспешной борьбы с раком, о которой предпочла не рассказывать даже близким. В этот день две из дочерей Глаголевой, Анна Нахапетова и Анастасия Овечкина, опубликовали фотографии мамы и написали, что все еще скорбят по ней.
А подруги Веры рассказали журналу StarHit, как эта хрупкая и изящная блондинка изменила их жизни. «На репетициях съемок фильма «Чертово колесо» я буквально напиталась ее женственностью, которая проявлялась в каждой детали: в жестах, в манере общения, в стиле», — вспоминает актриса Алена Бабенко.
Оказалось, что за два дня до смерти Вера Витальевна отправила другой своей подруге Марине Могилевской электронное письмо: «Часто открываю почту. Вера постоянно присылала интересные статьи, а потом мы часами могли обсуждать их по телефону. За два дня до того, как Верочки не стало, получила мейл с традиционной припиской: «Обязательно посмотри!» Там была ссылка на фильм молодого режиссера Эдуарда Бордукова «Коробка». Вера до последнего не теряла интерес к тому, что происходит вокруг. Ее место в моей жизни теперь пустует, и вряд ли его кто-то займет…».
Фото: Anatoly Lomokhov, Pravda Komsomolskaya / Global Look Press, Instagram