«Как же не хватает»: родные и друзья Веры Глаголевой скорбят по ней спустя год после ее ухода из жизни

Оказалось, что за два дня до смерти Вера Витальевна отправила другой своей подруге Марине Могилевской электронное письмо: «Часто открываю почту. Вера постоянно присылала интересные статьи, а потом мы часами могли обсуждать их по телефону. За два дня до того, как Верочки не стало, получила мейл с традиционной припиской: «Обязательно посмотри!» Там была ссылка на фильм молодого режиссера Эдуарда Бордукова «Коробка». Вера до последнего не теряла интерес к тому, что происходит вокруг. Ее место в моей жизни теперь пустует, и вряд ли его кто-то займет…».

Фото: Anatoly Lomokhov, Pravda Komsomolskaya / Global Look Press, Instagram