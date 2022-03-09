«Как же нам будет тебя не хватать»: Валерий Сюткин рассказал о несчастье в семье

В сентябре 2009 года Валерий Сюткин совместно с супругой принял решение завести собаку. Выбор певца пал на маленькую, белую и пушистую породу бишон фризе. Питомец сразу же завоевал сердце музыканта, хотя до этого музыкант уверял, что не воспринимает всерьез маленьких собак. После появления в семье белого щенка – бишона Сюткин изменил свое мнение. Болонка заняла важное место в семье певца с первого дня. Валерий и Виолетта Сюткины назвали своего нового друга Джульетта. Супруги всегда были неразлучны с любимицей и даже создали для нее отдельную страничку в Instagram. Там они радовали поклонников милыми фотографиями и видео Джульетты. В одном из интервью музыкант признался, что маленькая собачка поднимает ему настроение и помогает забыть о повседневных проблемах и заботах. К сожалению, сегодня Валерий Сюткин поделился с поклонниками горем – Джульетта покинула этот мир.