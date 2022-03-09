«Как же нам будет тебя не хватать»: Валерий Сюткин рассказал о несчастье в семье
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Фото: Instagram @syutkin_valeriy
В сентябре 2009 года Валерий Сюткин совместно с супругой принял решение завести собаку. Выбор певца пал на маленькую, белую и пушистую породу бишон фризе. Питомец сразу же завоевал сердце музыканта, хотя до этого музыкант уверял, что не воспринимает всерьез маленьких собак. После появления в семье белого щенка – бишона Сюткин изменил свое мнение. Болонка заняла важное место в семье певца с первого дня. Валерий и Виолетта Сюткины назвали своего нового друга Джульетта. Супруги всегда были неразлучны с любимицей и даже создали для нее отдельную страничку в Instagram. Там они радовали поклонников милыми фотографиями и видео Джульетты. В одном из интервью музыкант признался, что маленькая собачка поднимает ему настроение и помогает забыть о повседневных проблемах и заботах. К сожалению, сегодня Валерий Сюткин поделился с поклонниками горем – Джульетта покинула этот мир.
Музыкант выложил в свой Instagram фотографии любимой собаки и подписал: «Спасибо тебе за ВСЁ, наш преданный Друг! Ты подарила нам Счастье, Верность и Любовь! Покойся с миром!»
Также с питомцем попрощалась жена Сюткина. Женщина выложила фотокарточку бишона и прокомментировала свое горе: «Девочка наша, как же нам будет тебя не хватать… Люблю тебя навсегда! Мой друг Джулия. 05.09.2009-09.03.2022» Помимо личных микроблогов супруги приняли решение поделиться с подписчиками Instagram’а Джулии печальной новостью. Последнюю фотографию собаки сопровождали грустные слова: «Это были очень тяжелые дни…Джулия, девочка, спасибо за то, что была нам верным другом 12,5 лет. Как же больно. Любим тебя всегда. Спасибо всем за поддержку, всем кто с симпатией относился к нашей малышке, спасибо!»
Фото и видео: Instagram, Passion.ru